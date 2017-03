(dpa) - Moderne Osterdekoration vermeidet Kitsch - und auch allzu viel Bezug auf das Fest. Statt auf Symbole wie Osterhasen und Eier setzt sie eher auf saisonale Elemente, erläutert Nicolette Naumann, Trendexpertin und Bereichsleiterin der Konsumgütermesse Ambiente in Frankfurt am Main. Das hat natürlich auch einen großen Vorteil: Statt nur für ein paar Tage passt Frühlingsdeko für einige Monate ins Haus.



„Ich habe den Eindruck, man sieht insgesamt weniger typische Osterdekoration als früher“, berichtet Naumann von den letzten Messen, auf denen die Hersteller den Händlern bereits die Saisonware angepriesen haben. Stattdessen liege ein Fokus auf mehr jahreszeittypischen Blumen oder typischen Naturelementen dieser Monate.

Ein Blick in die Kataloge und auf die Herstellerneuheiten zeigt auch: Beliebt ist das Dekorieren mit typischen Frühlingsblühern wie Narzissen und Tulpen, etwa in Glasgefäßen oder in vielen kleinen, nebeneinanderstehenden Vasen. Oder es werden einzelne Magnolienzweige in eine Vase gestellt. Gefragt scheinen auch Figuren in der Form von Schmetterlingen und kleinen Singvögeln zu sein.

„Wenn, dann werden die klassischen Osterelemente abstrakt interpretiert“, sagt Naumann. So werden verstärkt im natürlichen Stil gehaltene Vogeleier statt der bunten Hühnereier aus Plastik oder Styropor angeboten. Man findet auch eher Federn als Hühnerfiguren. „Und wenn es mal eine typische Dekoration sein soll, dann wird nur ein einziger Hase mit vielen anderen Elementen vermischt“, erklärt die Trendexpertin.