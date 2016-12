Interviews: Nathalie Roden



Mit Interior-Blogs verhält es sich wie mit Sand am Meer. Da den Überblick zu bewahren, beziehungsweise jene raren Diamanten herauszufiltern, die einrichtungstechnisch wirklich etwas auf dem Kasten haben, ist gar nicht so einfach. Doch zum Glück gibt es Experten, die sich dieser Aufgabe stellvertretend für alle Interessierten angenommen haben: Trendscout Gudy Herder, Blogger-Netzwerker Igor Josifovic und Social-Media-Referentin Ricarda Nieswandt. Aus unzähligen Bewerbern haben sie die 15 besten ausgewählt. Das Resultat ist ein bildstarker Einrichtungsratgeber mit über 200 Seiten Inspirationsmaterial.

Die Ideen reichen vom Hausflur über das Arbeitszimmer bis hin zum Bad. Einmal abgesehen von der Abstellkammer wird kein Raum ausgespart, um den Leser in die unterschiedlichsten kreativen Wohnwelten zu entführen und das eine oder andere Geheimnis zu offenbaren. Einiges mag überraschen, macht aber bei näherer Betrachtung der anschaulichen Bilder durchaus Sinn: Stühle sind nicht unbedingt zum Sitzen da, Pflanzen vermitteln ein Gefühl von Wärme, ausgestopfte Tiere sind ein toller Eisbrecher und Schwarz eignet sich perfekt als Wandfarbe fürs Kinderzimmer.

Eva Kindlers gemütliche Kuriositätenkammer

In Eva Kindlers Gartenhaus gibt's viele Details zum Entdecken und Bestaunen.

Foto: Callwey

Eva, andere wären aufgrund des prägnanten Jagdhüttencharakters Ihres dunklen Holzhauses sicherlich vor einem Einzug zurückgeschreckt. Sie nicht. Wieso?

Mein Mann und ich sind erst wenige Monate zuvor von Berlin zurück nach Duisburg gezogen. Ich war zu dem Zeitpunkt im neunten Monat schwanger und Waldfrieden war das erste – und einzige – Haus, das wir uns angeschaut haben. Ich muss zugeben, dass ich den besonderen Zauber von Waldfrieden in diesem Moment nicht so ganz wahrnehmen konnte. Ich war mit ganz anderen Sachen beschäftigt und mich hat diese Mammutaufgabe zunächst überfordert. Aber mein Mann war Feuer und Flamme und konnte sich das fertige Ergebnis visuell schon vorstellen. Für mich erschien Waldfrieden zunächst vollkommen düster und verschachtelt. Was mir aber sofort gefiel, war die Tatsache, dass Waldfrieden alt ist. Es liegt ein besonderer Zauber darin, ein altes Haus wieder zum Leben zu erwecken.



Eva Kindler (waldfriedenstate.com): Nach diversen Stationen in den USA lebt die Marketingexpertin mit einem Faible für Design aus Nordamerika heute in ihrer alten Heimat, dem Ruhrgebiet. Derzeit sattelt sie zur Interior-Designerin um.

Foto: Callwey

In Ihrem Gartenhaus, für dessen Einrichtung Sie von der Jury den „Best Creative Idea Award“ erhalten haben, ist ganz schön viel los – ein ziemliches Kontrastprogramm zum allseits angesagten Minimalismus.

Ich kann den Reiz einer minimalistischen Einrichtung nachvollziehen, aber ich könnte in solch einer Umgebung nicht leben. Ich brauche materialistische Wärme und Farbe. Das Gartenhaus sollte eine Wirkung haben wie eine „Cabin in the Woods“. Es sollte rustikal und warm wirken, aber auch ein bisschen den Boho-Spirit versprühen, den wir in einigen Häusern in Kalifornien erlebt haben. Um aber den musealen Charakter einer nachgebauten Hütte zu verhindern, haben wir die Holzkonstruktion mit einer Stahlfassade und einem Betonboden kontrastiert. Aber ich verrate Ihnen den wahren Grund, warum unser Gartenhaus so voll ist: Bevor wir in den Waldfrieden gezogen sind, haben wir in zwei Altbauwohnungen gelebt, deren vier Meter hohen Wände mit Kunst gefüllt war. Das Gartenhaus startete zunächst als eine Art Auffanglager und entwickelte sich über die Zeit zu einem eigenen Projekt.



Wie schaffen Sie es, trotz aller Details die nötige Kohärenz zu wahren, damits nicht chaotisch wirkt?

Die größte Klammer, die alles zusammenhält, sind wir. Ich glaube, dass man spüren und sehen kann, dass all die vielen Dinge unserem Geschmack entsprechen. Aber es gibt keinen Masterplan bei den Dingen. Sie sind nicht bewusst zueinander ausgewählt worden. Jedoch wird die gesamte Einrichtung auf dem Trägermaterial Holz präsentiert. Daher ist die Leinwand für diese Kuriositäten einheitlich. Auch alle Möbel sind aus Naturmaterialien wie Holz oder Rattan und alle Stoffe haben eine ähnliche Farbgebung beziehungsweise einen ethnischen Hintergrund.

Wer als Gast das erste Mal Ihr Gartenhaus betritt, wird vermutlich einen Teufel tun, sich sofort hinzusetzen. Welches Detail hat sich bisher als größter Gästemagnet entpuppt?

Es ist erstaunlich, was für eine Faszination ausgestopfte Tiere auf unsere Besucher haben. Nicht nur bei den Kindern. Danach wird das Daybed getestet und abschließend unsere Plattensammlung begutachtet.

Was hat es mit dem Fuchs und dem Telefon auf sich?

Das ist ein Werk meines Mannes. Es ist die augenzwinkernde, quasi dadaistische Inszenierung einer uralten Jagdtrophäe. Denn wenn man sich schon ein Wildtier ins Haus holt, sollte es wenigstens auch nach Hause telefonieren dürfen. Ist doch klar, oder?

Welcher ist Ihr liebster Einrichtungsgegenstand?

Die emotionalste Bindung habe ich vermutlich zu meinem Klavier, einem Erbstück meiner Großtante, die mich jahrelang jede Woche zur Klavierstunde gefahren hat. Es ist nicht wertvoll, aber wunderschön verziert. Mein schönstes Geschenk ist ein Neonregenbogen, den mein Mann für mich hat anfertigen lassen. Und da wäre ein sehr besonderes Gemälde einer Frau, die ich Helena getauft habe. Sie ist einfach nur wunderschön.

Sie satteln gerade auf Interior-Designerin um. Ihr bester Einrichtungstipp bislang?

Die Wirkung und das Zusammenspiel von Texturen und Materialien ist nicht zu unterschätzen. Sie machen ein Haus erst wohnlich und erzeugen zum Beispiel spannende Brüche. Eine meiner Lieblingsmaterialkombinationen ist Holz und Marmor. Zwei so konträre Materialien, die doch so wunderbar miteinander harmonieren.

Welcher Einrichtungsfehler fällt Ihnen am häufigsten bei anderen auf?

Ich beobachte oft, dass Einrichtungen unpersönlich sind. Wenn ich aber Wohnungen betrete, deren Bewohner durch Kunst und Dekoration mir etwas über sich selbst erzählen, dann fühle ich mich dort sofort wohl und lerne so sehr viel über sie kennen. Das ist oft sehr unterhaltsam. Wirklich unsexy finde ich aber praktische Fliesenböden. Sogar Arztpraxen haben mittlerweile erkannt, dass das nicht mehr notwendig ist.

Britta Gudd: Weiß liebt Schwarz

Von wegen gruftig: Britta Gudd beweist, dass schwarze Wände durchaus kindgerecht gestaltet werden können.

Foto: Callwey

Britta, Ihr Zuhause wird von Schwarz und Weiß mit einem Hauch von Grau dominiert. Wird das nicht auf Dauer fad?

Im Gegenteil, so eine schlichte Basis ermöglicht es mir, mit Akzentfarben zu spielen. Etwa durch farbige, gemusterte Kissen oder Vasen. So kommen Farbkleckse viel besser zur Geltung.

Britta Gudd (britta-bloggt.blogspot.de): Als „Interior Design Specialist“ bei Ikea verfügt sie über reichlich Erfahrung, was die stilvolle Inszenierung von Wohnräumen anbelangt. Sie lebt gemeinsam mit Freund und Tochter in einer Doppelhaushälfte in Norddeutschland.

Foto: Callwey

Sogar die Wand im Kinderzimmer ist Schwarz gestrichen. Eigentlich eine Horrorvorstellung für viele Eltern ...

Ich verstehe gar nicht, warum Schwarz im Zusammenhang mit Kinderzimmern immer so viel Empörung hervorruft. Ich fand es einfach zeitgemäß. Und das Wichtigste: Es sorgt wieder für diese gewisse Ruhe und Klarheit. Das ist im Kinderzimmer, wo ja eh schon viel los ist, nicht so einfach. Und auch, wie weiße Möbel vor einer schwarzen Wand zur Geltung kommen, ist doch der Hammer!

In Ihrem eigenen Schlafzimmer hat mittlerweile ein schönes Hellblau Einzug gehalten. Deutet sich da ein Trendwechsel an?

Also in meinem Schlafzimmer wird des Öfteren umgestrichen. Das entscheide ich ganz aus dem Bauch heraus. Habe ich gerade Lust auf ein tiefdunkles Blau, gibt es das. Verspüre ich nach einem langen Winter den Drang, ein leichtes Blau für mehr Frische zu streichen, wird auch das fix umgesetzt. Zum Glück lassen auch hier wieder die weißen Möbel alles zu – und der Mann auch.

Den einen passenden Trend für sich zu finden und konsequent durchzuziehen, stellt für viele eine Herausforderung dar. Wie sollte man am besten vorgehen?

Man muss nicht zwingend einen Trend konsequent umsetzen. Viel mehr geht es darum, die Trends rauszufiltern, mit denen man sich identifizieren kann, und diesen dann seine persönliche Note zu verleihen. Individualität! Und immer so, dass man sich damit wohl fühlt. Was nützt einem das stilreinste skandinavische Wohnzimmer wie aus dem Katalog, wenn man sich eigentlich fremd darin fühlt?

Gibt es einen Einrichtungsgegenstand, an dem Sie besonders hängen?

Da muß ich direkt an mein Vanessa-Paradis-Poster denken – ein aus einer Zeitung herausgerissenes Bild, welches für mich aber eine große Bedeutung hat. Als ich es mit 14 Jahren bei Ikea an der Wand hängen sah, wollte ich es als großer Fan gerne haben. Das eigentlich nicht verkäufliche Bild, welches dort von der Dekoabteilung eingerahmt worden war, hat mein Vater trotzdem für mich erkämpfen können und ich bin glücklich damit nach Hause gefahren. Das Bild hängt auch nach über 20 Jahren noch an meiner Wand und war wohl die Grundsteinlegung für meine spätere Arbeit als Einrichterin.

Verraten Sie uns Ihren besten Einrichtungstipp?

Ab und an Ausmisten und Dingen den nötigen Raum bieten, damit sie gut zur Geltung kommen! Außerdem sorgen Kerzen und frische Blumen sofort für eine tolle Atmosphäre. Oft ist auch alles zu überladen. Vor allem in Kinderzimmern. Und ohne Stimmungsbeleuchtung im Wohnzimmer – stattdessen angeknipste Fluter und Deckenleuchten – wird’s relativ schwer, eine heimelige Wohlfühlstimmung zu kreieren.

Jules Villbrandt: Jägerin und Sammlerin

Ein rosa Samtsofa? Eins mit Sternchen - bitte setzen!

Foto: Callwey

Jules, Sie besitzen ein rosa Samtsofa – ein Mädchentraum! Wie kann man die Farbe einsetzen, dass sie auch für Männer erträglich wird?

Rosa mag nicht jedermanns Sache sein, aber sobald andere Möbel dazu im Kontrast stehen, setzt sich bestimmt auch gern ein Mann auf eine rosa Couch und schaut Fußball. Generell finde ich, dass uns Mut zur Farbe allen ganz gut tun würde.

Jules Villbrandt (herzundblut.com): Die Fotografin aus Berlin lässt die Leser ihres Lifestyle-Onlinemagazins, das von der Jury zum besten Interior-Blog gekürt wurde, nicht nur an ihrer eigenen Wohnwelt teilhaben. Sie gibt auch Einblicke in die Lebensräume anderer.

Foto: Callwey

Ihr Blog wurde nicht zuletzt aufgrund Ihres Talents, Zimmer fotografisch in Szene zu setzen, zum besten Interior-Blog gekürt. Haben Sie vielleicht ein paar Tipps für angehende Blogger parat?

Im Grunde fällt und steht alles mit den Räumlichkeiten. In der Regel probiere ich an den Räumen, die ich shoote nicht viel zu ändern, sondern alles so zu lassen wie ich es vorfinde. Ich finde es ganz wichtig, dass die Bilder die Persönlichkeiten, die dort leben, widerspiegeln.

Haben Sie eine bestimmte Philosophie, der Sie beim Einrichten folgen?

Ich umgebe mich gerne mit schönen Dingen, die im Idealfall eine Geschichte erzählen. Ich probiere seit Jahren minimalistischer zu leben, allerdings gelingt mir das nur bedingt. Ich sammle tolle Objekte wie Vasen und ich habe ein großes Herz für Magazine aus aller Welt. Und es ist sicherlich auch kein Geheimnis, dass ich seit einiger Zeit meinen grünen Daumen entdeckt habe. Ich folge keiner bestimmten Philosophie, jedoch bemühe ich mich, in bestimmten Raumbereichen eine Themenwelt zu schaffen. Das kann zum Beispiel ein Sideboard nur mit Pflanzen und Vasen sein oder ein String-Regal mit besonderen Sammelfiguren.

Bei Ihnen findet man viele ungewöhnliche Dekoobjekte, wie alte Gymnastikreifen oder ein Nähkasten. Wie entscheiden Sie, was Kunst und was Krempel ist – und wo es seinen Platz finden soll?

Irgendwie ergibt sich das ganz intuitiv. Ich mag, es Dinge auch eimal zweckzuentfremden. Krempel hin oder her: Der Geschmack ändert sich mit der Zeit und es kann durchaus passieren, dass ich kleine Schätze wieder auf dem Flohmarkt weiterverkaufe.



"Best of Interior: Wohnideen aus dem wahren Leben - die Blogger-Trends" von Nicole Knaupp ist bei Callwey erschienen, um 30 Euro.

Foto: Callwey

Beschreiben Sie uns Ihren liebsten Einrichtungsgegenstand!

Einer meiner Lieblingsmöbel ist ein Sideboard von meinen Großeltern, welches sie damals zur Einschulung meines Vaters gekauft haben. Ich erinnere mich ganz genau an die Wohnzimmereinrichtung meiner Großeltern und freue mich dann um so mehr, dass ein Schrank davon nun auch mein Wohnzimmer schmückt.

Wie kann man schnellstens die größte Veränderung in den eigenen vier Wänden erzielen?

Wer eine große Veränderung will, sollte eine ganze Wand mit einem neuen Anstrich in Szene setzen. Aber auch eine neu angeordnete Bildergalerie sorgt für neuen Pepp.

Was ist für Sie der größte Einrichtungsfehler?

Ich gestehe, dass ich selbst davor nicht gefeit bin, aber es sind die guten Altlasten und kleinen Kramecken, die viel Unruhe in den Raum bringen. Gleichzeitig sorgt ein kleines Chaos natürlich auch für eine gewisse Gemütlichkeit. Wie immer gilt, weniger ist mehr. Es ist natürlich am schönsten, wenn Räume nicht zu vollgepackt sind. Aber sein wir mal ehrlich: Das ist ein kleine Lebensaufgabe!