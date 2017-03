(dpa/tmn) - Durch seinen hohen Fettanteil gibt die Avocado der kalten Süßspeise die nötige Cremigkeit. Die Ökotrophologin und Kochbuchautorin Martina Kittler ("Vollwert vom Feinsten") kombiniert das Ganze mit Joghurt, Limette und Agavendicksaft:

Zutaten für vier Personen:

1 große Biolimette, 2 kleine reife Avocados (je ca. 200 Gramm), ca. 40 Gramm Basilikumblätter, 5 Esslöffel Agavensirup, 100 Gramm Vollmilchjoghurt, 100 Gramm Sahne, 40 Gramm Vollrohrzucker, 100 Milliliter Aceto balsamico, 250 Gramm Erdbeeren.

Zubereitung:

1. Die Limette heiß abwaschen, die Schale fein abreiben und 4 Esslöffel Saft auspressen. Die Avocados halbieren, den Kern entfernen und das Fruchtfleisch aus der Schale heben. In eine Schüssel geben und sofort mit Limettensaft beträufeln - sonst wird es braun.

2. Basilikumblätter waschen, trocken tupfen. 30 Gramm davon grob zerschneiden, den Rest beiseitelegen. Das geschnittene Basilikum mit der Limettenschale und dem Agavensirup zur Avocado geben und alles fein pürieren. Das Püree mit dem Joghurt und der Sahne mischen.

3. Die Masse in eine Metallschüssel füllen und für 4 bis 6 Stunden ins Gefrierfach stellen, dabei häufig umrühren, damit sich keine Eiskristalle bilden. Oder die Masse in der Eismaschine in 30 bis 40 Minuten cremig gefrieren.

4. Inzwischen den Zucker in einem kleinen schweren Topf bei mittlerer Hitze hellbraun karamellisieren. Den Essig dazugießen und offen bei mittlerer Hitze in ca. 5 Minuten auf etwa die Hälfte einkochen. Den Balsamicosirup in eine Schüssel geben und etwas abkühlen lassen.

5. Die Erdbeeren waschen, trocken tupfen, entkelchen und vierteln. Zum Servieren Kugeln von dem Avocado-Basilikum-Eis abstechen und mit den Erdbeeren anrichten. Eis und Erdbeeren mit dem Balsamicosirup beträufeln und mit den übrigen Basilikumblättern garnieren.