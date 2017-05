von Matthias Probst



Nordische Mythen als Grundgerüst für ein actiongeladenes Rollenspiel mit Wikingern – klingt doch mal nach mächtig Unterhaltungspotenzial. Und genau das muss ich „Vikings: Wolves of Midgard“ auch attestieren. Nur kommen die Wölfe allzu oft als zahme Schoßhündchen daher. Zeit, sich die Sache genauer anzuschauen.

Grundsätzlich macht das Rollenspiel alles richtig: Die Action steht vor einer komplizierten Charaktererstellung, die Axt fegt zu schnell durch Gegner, um Dialoge entstehen zu lassen. Ich muss sagen: Als Konsolenspieler sind solche Titel doch eher rar gesät. Und auch wenn es unfair erscheint, so habe ich im Hinterkopf immer wieder die Messlatte von „Diablo 3“ hochgehalten, um Vergleiche anzustreben. Auch wenn „Diablo 3“ nicht gerade Blizzards bestes Spiel war, so hat dieser Titel den Anspruch an Action-Rollenspiele doch ziemlich hoch geschraubt. An diesem Vergleich kann „Vikings“ leider nur scheitern. Unterhaltsam ist es dennoch.

Krieger, erhebt euch!

Was müsst ihr eigentlich tun? Zunächst einmal fällt die Wahl auf einen der zwei Charaktere: Ein starker Wikinger oder eine holde, wenn auch schlagkräftige Schildmaid. Anschließend muss noch eine von fünf Kriegsausrichtungen samt dem dazugehörigen Gott gewählt werden – für den späteren Verlauf entscheidet dies über euren primären Angriff: Wollt ihr eure Feinde mit Pfeilen aus dem Hintergrund eindecken oder doch lieber mit zwei Äxten nach vorne preschen? Eure Entscheidung.

Sobald es dann losgeht, ist die Vorfreude haushoch: Doch schon die ersten Aufeinandertreffen mit Goblins oder wie die Dinger heißen, zeigt mir, dass die Kämpfe etwas die Dynamik vermissen lassen und sich merkwürdig statisch anfühlen – nicht schlecht, aber doch gewöhnungsbedürftig. Grafisch ist ebenfalls noch etwas Luft nach oben, was jedoch leicht zu verschmerzen ist.

Kaum habe ich mich durch die ersten Horden an Gegnern durchgeschnetzelt, stehe ich vor einem mächtigen Höhleneingang, der nichts Gutes verheißt: Dahinter wartet der erste Endboss. Wie schwer kann der schon sein? Fast hätte mich mein Übermut dahingerafft – am Ende kam mein Gesundheitsbalken gefährlich nah an den linken Rand der Leiste, was den Tod bedeutet hätte.



Mit einem triumphalen Gefühl und einer Menge Beute geht es ab in die Heimatbasis. Schade dabei ist, dass sich die Beute eher auf Rohstoffe beschränkt und ganz selten nur mal einen nützlichen Ausrüstungsgegenstand fallen lässt. Mit den Rohstoffen darf im heimischen Dörfchen, das als Basislager dient dann was Feines hergestellt werden. Wie gesagt: Alles ganz nett, aber merkwürdig zäh.

Auch Metzger haben Routine

Nach dem dritten und vierten Level, jeweils samt anstrengendem Endkampf, spüre ich noch keine sonderliche Veränderung bei meinem Charakter – ich habe mich für die blonde Schildmaid entschieden.



Zwar bekomme ich nach einem Levelanstieg – der sich ebenfalls umständlich anfühlt – die ein oder andere neue Fähigkeit, doch so wirklich rocken wollen diese nicht. Statt ein Höllenfeuer auf dem Bildschirm zu entfachen, gehören die neuen Talente allesamt in die Kategorie „Ganz nett, kann ich gebrauchen – sieht jetzt aber nicht sonderlich spektakulär aus“. Da hat der dunkle Fürst aus „Diablo“ eindeutig die Nase vorn.

Am Ende stehe ich selbst in einem Zwiespalt: Die nordischen Mythen und das allgemeine Setting finde ich absolut überzeugend, die spielerische Seite will mich nicht so ganz umhauen, eignet sich aber dennoch immer wieder für die ein oder andere Runde. Nebenaufgaben werden hier ihrem Namen gerecht und sind eher Nebensache.



Wem dieser Anspruch an ein Spiel genügt, der sollte mit „Vikings: Wolves of Midgard“ ganz froh werden. Nur etwas schade ich es dann, dass das ganze Potenzial nicht genutzt wurde, das in diesem Titel steckt. Bei einem bin ich mir sicher: Sollten sich die Entwickler überlegen, einen lokalen Koop-Modus zu integrieren, wie es bei „Diablo 3“ der Fall ist, dann würde das die Unterhaltungsschraube ordentlich nach oben drehen – wäre mal eine Überlegung wert. Bis dahin gehe ich eben alleine auf Mythenjagd.

Erhältlich für: Xbox One, PS4, PC