Von Matthias Probst

„Final Fantasy XV“ entführt den Spieler in ein eher ungewohntes Setting. Es gilt nicht, eine klassische, bunte Fantasy-Welt zu retten. Von „klassisch“ ist hier nämlich keine Spur: Die Welt rund um das Königreich Lucis erscheint mit Elementen wie Autos, Handys und Gemischtwarenläden äußerst modern. Sie ist jedoch gespickt mit Fantasy-Elementen, die auch gestandenen Fans der Serie das ein oder andere Mal ein Schmunzeln entlocken. Bekannte Wesen wie Esper treten auf den Plan, Behemoths ziehen ihre Kreise, es werden Jagdaufträge vergeben und das ein oder andere Schwert trägt einen ruhmreichen Namen.

Moderne trifft Fantasie

Die Macher haben es geschafft, eine stimmige Symbiose aus Moderne und bekannter (Final) Fantasy zu kreieren. Der Spieler durchlebt die Geschichte als Noctis, Kronprinz des erwähnten Königreichs Lucis, der allen politischen Irrungen und Wirrungen zum Trotz nach Frieden und dem letzten Kristall der Welt strebt. Das tut er nicht allein, sondern in Begleitung dreier Mitstreiter, die allesamt über unterschiedliche Fähigkeiten und Entwicklungsmöglichkeiten verfügen. Diese werden in Form von Fertigkeitsbäumen entwickelt, in die Fertigkeitspunkte investiert werden. Zu gewinnen gibt es diese Punkte neben den gewohnten Erfahrungspunkten nicht nur in Kämpfen, sondern auch durch das Erfüllen von Missionen oder auch durch „richtige“ Antworten in den zahlreichen Dialogen – eine nette Sache.

Foto: Square Enix

Das Kampfsystem wurde grundlegend überarbeitet: Weg von den statischen, rundenbasierten Kämpfen und hin zu flüssigen, immer noch taktischen Gefechten. Der fließende Übergang in diese Auseinandersetzungen bringt frischen Wind ins Genre und macht ordentlich Laune – auch wenn man Eingewöhnungszeit benötigt. Coole Neuerung: Die Möglichkeit zu „Warpen“. Durch den Verbrauch von sich mit der Zeit regenerierenden Magiepunkten teleportiert sich Noctis an seine Gegner heran, aber auch taktisch von ihnen weg, hin zu besonderen Positionen, um von dort Überraschungsangriffe zu starten.

Die Gefährten von Noctis agieren weitgehend autonom, können jedoch durch den Einsatz einzelner Kommandos auch Spezialfertigkeiten einsetzen und gemeinsam attackieren. Neben körperlichen Fähigkeiten setzen Noctis & Co. auch Magie ein, die sie vorher an Magiequellen gesammelt haben. Wer hier sofort an die Drawpunkte aus „Final Fantasy VIII“ denkt, der liegt gar nicht so falsch.

Diverse Spielmöglichkeiten

Neben der Hauptgeschichte, die mindestens 30 Stunden in Anspruch nimmt, gibt es zahlreiche Möglichkeiten, Zeit in Noctis‘ Welt zu verbringen. Angefangen von Rennen über diverse Minispiele bis hin zur Jagd nach den zahlreichen Trophäen wird viel geboten. Zur Not geht der Spieler einfach eine Runde Angeln.

Grafisch gibt es am Spiel wenig auszusetzen. Einen Wermutstropfen gibt es dennoch: Wer einen älteren Flachbild-TV besitzt, könnte Probleme mit der Darstellung haben. Der Rand wird teilweise derart abgeschnitten, dass relevante Informationen verborgen bleiben – hier sollte der Entwickler dringend nachbessern.

Kurzum: „Final Fantasy“ ist auf der neuen Konsolengeneration angekommen. Square Enix hat den Spagat geschafft und hält sein Versprechen: Sowohl Neulinge als auch Fans finden ein starkes Rollenspiel vor, welches hinsichtlich Komplexität, aber auch Zugänglichkeit und Liebe zum Detail so gut wie keine Wünsche offen lässt. Das Warten hat sich gelohnt.