von Mathias Probst



Was für ein Start: Laut Nintendo verkaufte sich die Switch am ersten Wochenende nach Erscheinen so gut wie keine andere Nintendo-Konsole zuvor. Und das im sonst so für die Spielindustrie ruhigen März. Weil das japanische Unternehmen dieses Mal darauf verzichtete, der neuen Konsole ein Spiel beizulegen, griffen die meisten Käufer zu „Zelda“, was das Abenteuer schnell die Charts stürmen ließ. Zurecht? Das schauen wir uns genauer an …



In „Breath of the Wild“ kann Protagonist Link Gegnerscharen auf unterschiedlichste Weise angreifen



Neben „Super Mario“, „Donkey Kong“ und auch „Metroid“ zählt die „Zelda“-Reihe traditionell zum Portfolio von Nintendo. Seit 30 Jahren begeistert Link, der Held des Spiels, bereits die Fans mit seinen Abenteuern. Nachdem die Entwickler auf der Wii U lediglich alte Geschichten in Form von Remaster-Versionen auftauten, ist nun endlich ein frisches „Zelda“ an der Reihe – und das bricht mit so mancher Tradition.



100-jähriger Schlaf

Eine Kleinigkeit vorweg: Wer sich nicht gleich eine Switch kaufen möchte, kann das neue „Zelda“ auch auf der Wii U testen – in etwas schlechterer Auflösung, aber immer noch sehenswert. Switch-Nutzer hingegen können das Spiel überall genießen, wo sie möchten – das Konzept des Geräts macht es möglich. Im Heimkonsolen-Modus kommt die liebevoll designte Welt von Hyrule, die Heimat von Link, jedoch besonders zur Geltung. Die Comic-Grafik mag vielleicht nicht jedermanns Sache sein, doch hier sorgt sie immer wieder für atemberaubende Momente und wunderschöne Kulissen. Hinter den Punkt „Optik“ kann also ein Häkchen gesetzt werden – das passt!

Jetzt wird’s episch: Nach einem 100 Jahre andauernden Schlaf erwacht Link in einem merkwürdigen Raum – ohne Erinnerungen. Nach und nach kommt die Story um mysteriöse Maschinenwesen und untergegangene Kulturen in Gang. Bis jedoch der finale Kampf gegen das Böse ansteht, muss Link viel lernen. Also raus in die offene Spielwelt, einen Stock schnappen und die Gegend erkunden. „Einen Stock?“, werden sich nun einige denken. Genau: Spielerisch begibt sich die Reihe nämlich auf neue Wege. Anstatt mit Schwert und Schild durch Hyrule zu stapfen, kann der Held auf unterschiedliche Waffen, Ausrüstungsgegenstände und sogar Kleidungsstücke zurückgreifen. Diese Rollenspielelemente sind ein echtes Novum für die Reihe, was aber für extrem frischen Wind sorgt.

Ebenfalls neu ist, dass Link neben seinem Lebensbalken auch eine Ausdaueranzeige besitzt: Sprinten, Schwimmen und Klettern sind davon betroffen. Richtig gelesen! Direkt von Beginn an beherrscht der Hauptakteur all diese Dinge, ohne besondere Gegenstände gefunden zu haben. Das Klettern ist übrigens eine geniale Neuerung, die es Link erlaubt, jede Felswand, Baum oder Steinsäule zu erklimmen – vorausgesetzt die Ausdauer stimmt. Damit ergeben sich etliche Möglichkeiten, die Gegend zu erkunden.

Das erweiterte Physiksystem öffnet zudem Experimentierfreudigen Haus und Hof, um sich zu entfalten: Mit einem Flächenbrand Gegner in eine Falle locken? Kein Problem! Einen Baum fällen, um eine Schlucht zu überwinden? Klar doch! Einen Felsen den Berg hinunterschubsen, um ein Goblinlager zu plätten? Macht Laune! Wie gesagt: ein Sandkasten an Möglichkeiten.

Rosige Zukunft

Es sind diese Designentscheidungen, die Link in der Neuzeit ankommen lassen und dabei nicht den Charme der Reihe vernachlässigen. Von der offenen Spielwelt und den versteckten Geheimnissen, über die Verliese samt genialer Bosskämpfe, bis hin zu Fähigkeiten und Rollenspielelementen verzahnt sich bei „Breath of the Wild“ alles zu einem reibungslos funktionierenden Ganzen, das den Namen Abenteuer redlich verdient.

Wenn Nintendo weiterhin solche Blockbuster auf den Markt wirft, kann die Zukunft für die Switch durchaus rosig werden.