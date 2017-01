Von Rotger Kindermann

Was Kenner gerne als „bayerische Käseküche“ bezeichnen, begann vor gut 200 Jahren. Einen ersten Impuls setzte ein gewisser Carl Hirnbein, ein rühriger Käsegroßhändler, der die Methode der Limburger-Produktion von Belgien ins Allgäu brachte. Limburger und Emmentaler bilden seither die regionale Grundlage handwerklicher und vorwiegend mittelständisch strukturierter Milchverarbeitung.



Auf eine noch längere Tradition kann die Strohhutherstellung in diesem Voralpen-Grenzland zurückblicken. Im 16. Jahrhundert lebten die Allgäuer Familien mehr schlecht als recht vom Getreideanbau, der Ertrag reichte oft nicht aus, um die Menschen zu ernähren.

Zum Überleben brauchten sie zusätzliche Einnahmequellen. Eine bestand darin, die übrig gebliebenen Halme weiter zu verarbeiten, daraus lange Strohborten zu flechten und zu einfachen Hüten zusammenzunähen. Die ganze Familie half mit.

Bereits 1755 wurde in Lindenberg die erste „Hut-Compagnie“ gegründet, die die sämtliche Organisationsschritte von der Ernte bis zum Verkauf der Hüte betreute. Um 1830 entstanden in der Allgäuer Kleinstadt (heute 11.500 Einwohner) die ersten Hutfabriken. Zwischen 1900 und 1913 wurden hier jährlich ca. acht Millionen Strohhüte hergestellt, Exportschlager war der so genannte „Matelot“ oder die „Kreissäge“.

„Klein-Paris“ der Hutmode

Ein Hut ist nicht nur eine Kappe, die vor Regen und Sonne schützt. Wer sich für den Hut als modisches Kulturgut interessiert und seine komplexe Art der Herstellung verstehen will, dem sei ein Besuch im Deutschen Hutmuseum in Lindenberg empfohlen.

An diesem authentischen Ort – auf dem Areal einer 1997 in Konkurs gegangenen Hutfabrik – werden Geschichte und Geschichten von Hutmachern, Hutarbeitern und Hutträgern anschaulich erzählt. Bei einem Rundgang durch das vierstöckige Fabrikgebäude erfährt der Besucher alles über 300 Jahre Hutgeschichte und Hutmode. Anhand alter Nähmaschinen, Haubenpressen und anderer Werkzeuge wird erklärt, unter welchen Bedingungen in Heimarbeit und später in Fabriken produziert wurde – und wie es war, als beinahe „toute le monde“ Hüte als Lindenberg trug.

Anfang des vergangenen Jahrhunderts der Hut-Exportschlager: „Kreissäge“ oder „Matelot“.

Foto: Rotger Kindermann

Im Mittelpunkt der Erzählungen stehen Menschen, die aus dem biederen Städtchen Anfang des 20. Jahrhunderts das viel zitierte „Klein-Paris“ der Hutmode machten – als extravagante Modelle aus Filz, Leinen, Leder und Pelzen die Damen verzückten. Fleißige Heimarbeiterinnen, mutige Designer, findige Huthändler, mächtige Fabrikanten, die gemeinsam für eine hohe Qualität der Produkte standen. Eine Kunstinstallation, der spektakuläre „Hut-Tornado“, empfängt den Besucher im vierten Obergeschoss. Auf sechs Stahlstangen wirbeln weiße Hüte in ausladenden Ellipsen vom Boden zur Decke empor.

Noch Mitte des vergangenen Jahrhunderts galt in der Damenwelt die Regel: Zu jedem Kleid und Kostüm ein passender Hut. Zur befreiten Lebenseinstellung der Frau in den 70er Jahren passte ein Hut bald nicht mehr und er verschwand fast gänzlich aus ihrer Garderobe, was viele heute bedauern. Damit begann der unvermeidliche Niedergang der Allgäuer Hutindustrie. Gegenwärtig gibt es hier noch zwei Hutfabriken: Die Firmen Mayser in Lindenberg und Seeberger in Weiler, die jedoch große Teile ihrer Produktion ins Ausland verlagert haben, und z. T. nur Verwaltung und Endkontrolle am Allgäuer Standort beließen.

Käse mit Aussicht

In den 60er und 70er Jahren entwickelte sich das Westallgäu zur beliebten Region für „Ferien auf dem Bauernhof“. Kinderreiche Familien, die es damals noch gab, verbrachten hier preiswerte Sommerferien. Wieder einmal hatten die Allgäuer Landwirte einen einträglichen Nebenerwerb entdeckt. Einige von ihnen erwiesen sich als besonders clever mit der Idee, Touristen selbst gemachten Käse zu verkaufen. Ein Geschäft, das unvermindert floriert.

Die Käseherstellung wurde im Lauf der Jahrzehnte zum wichtigen Standbein für den wirtschaftlichen Aufschwung. Und sie ist immer noch stark handwerklich geprägt (trotz industrieller Produzenten). So wird das Westallgäu von einem Dreiklang dominiert, der unbestrittene Vorzüge für wählerische Touristen bietet: eindrucksvolle Bergpanoramen als Augenweide, entschleunigte Natur für die Seele und allerlei Köstlichkeiten als Gaumenfreuden. Außer den Käsekreationen zählen dazu in erster Linie Wildspezialitäten, seltene Kräuter und edle Obstbrände.

Harmonisches Fleckchen Erde

Während einer Radtour auf der „Allgäuer Käsestraße“ erlebt man die Region in ihrer ganzen Schönheit und Farbenpracht besonders intensiv. Eingebettet in die reizvolle Voralpenlandschaft zwischen Illertal und Bodensee zieht sich die Route durch ein geschütztes harmonisches Fleckchen Erde.

Sie führt ca. 150 Kilometer von Oberstaufen über Weiler-Simmerberg, Scheidegg, Lindenberg, Wangen bis nach Lindau am Bodensee und bietet unterwegs immer wieder mittelalterliche Städte und romantische Plätze für erholsame Pausen. Man kann unter mehreren Streckenverläufen wählen („Käse und Bier“, „Käse mit Aussicht“, „Käse und Kuh-ltur“ usw.), die sich zum Teil auch zu Fuß bewältigen lassen. Sie alle verbinden Käsereien und Sennereien, wo nach traditioneller Art aus Heumilch Emmentaler, Bergkäse oder andere Schnittkäse hergestellt werden. Fast immer gibt es die Möglichkeit, beim so genannten „Schaukäsen“ zu erfahren, wie lange eine Sorte reifen muss und warum sie einen leicht nussigen Geschmack erhält.

Gerne möchte man angesichts der kulinarischen Vielfalt noch mehr Kostproben mitnehmen, doch zu schnell sind die Radtaschen vollgestopft. Es muss genügen, sein Wissen über die Käseherstellung zu erweitern: Für einen Laib Allgäuer Emmentaler von 75 Kilogramm braucht ein Senner rund tausend Liter Milch. Das ist die Tagesleistung von 50 Kühen!

Auch die Hutstadt Lindenberg hat den Strukturwandel gemeistert und bietet heute ein besonderes Highlight für jeden Käseliebhaber. Es ist das Lindenberger Käse- und Gourmetfest, das jedes Jahr im August Tausende Besucher in die ehemalige Hut-Metropole lockt. Trotz aller Feste und Events, die der moderne Urlauber scheinbar braucht, wissen die Allgäuer: „Die Gäste kommen zu uns, weil die Natur so schön ist.“ Beim Blick über die blühende Alpenwiese auf ein in der Sonne glühendes Bergpanorama kommt uns irgendwie in den Sinn, auch die alten Strohhüte waren ein Produkt der Natur.