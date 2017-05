von Jeroen van Rooijen und Kim Dang

Es hat sich etwas verändert in der Mode. Trug man früher auch als halbwegs modebewusster Mittelständler noch „Marken“ wie Esprit, Hugo Boss oder Benetton zur Schau, so begeistert man sich jetzt für Jack Wolfskin, Salewa, Mammut, Patagonia, The North Face oder Haglöfs. Die Bergsteiger- und Klettermode, fürs Hochgebirge ersonnen, wird auch in den Straßenschluchten der Stadt getragen. Ganzjährig, auch ohne Expeditionspläne, einfach so, auf dem Weg ins Büro.



Wer heute in eine S-Bahn einsteigt, der hört die in Sportkleidung gehüllten Massen schon von weitem in ihren Synthetics rascheln ...