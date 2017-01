Von Guy Wolff



Den Namen Leica hat man doch schon mal gehört. War das nicht der erste Hund im All? Ja, doch, so ähnlich, aber diese Frage wird sich wohl kein Fotoamateur stellen, denn er kennt die Leica, die Messsucherkamera, das Nonplusultra, und wollte schon immer mal eine besitzen, nur in der Hand halten oder hat zumindest schon mal von dem Mythos gehört.

Der Mythos dieser Kamera ist aus der Geschichte entsprungen, welche diese Kamera geschrieben hat. Vor allem aus den Bildergeschichten, Fotografien, die die Welt nachhaltig geprägt haben. 1913 wurde die Ur-Leica von Oskar Barnack ins Leben gerufen, einem Fotoamateur und Mitarbeiter bei Leitz, der die Kamera als Belichtungsmesser für einen Freund und Kameramann herstellte. Kurze Zeit später entstand, zusammen mit der Optikfirma Leitz, ein serienreifes Modell einer mobilen Kamera, das nun den sperrigen Glasplattenkameras gegenüberstand. Daher, Leitz-Camera, Leica, und nicht die Kamera, die den Namen vom Weltraumhund der Sputnik 2 Mission übernommen hat. Der Hund Leika hat wohl eher seinen sehr ähnlichen Namen von der Kamera bekommen.

Mit einem Streifen Kinofilm versehen, passte die Kamera in eine Hand. Eine fotografische Revolution! Und nebenbei entstand daraus ein neuer Berufsstand: Der Fotojournalismus! Pressefotografie gab es zwar schon vorher mit den 4”x5” Plattenkameras, jedoch erlaubte diese neue kleine Kamera es sowohl Seiteneinsteigern wie auch Profifotografen dieser Zeit, ihre Geschichten in Bildern zu erzählen, welche eine immer stürmischer und hungriger werdende Presse verlangte.

Guy Wolff, Cheffotograf des "Luxemburger Wort, testete die neue Leica.



Fotografen wie Robert Capa und Magazine wie „Vu“ veröffentlichten diese meist doch unscharfen Bilder. Jedoch erzählten sie nicht nur Geschichten, sondern schrieben Geschichte. Nach dem Krieg, zur Zeit der Trümmerfotografie, wird die Leica maßgeblich für die sogenannte subjektive und Autorenfotografie von Otto Steinert, Robert Frank, William Klein oder René Burri, die man als Bilderstürmer bezeichnen könnte. Der Laie wird nichts mit diesen Namen von Fotografen, die die Leica benutzten, anfangen können. Doch jeder kennt die Bilder. Das berühmte Bild, das Alberto Corda von Che Guevara schoss (Leica M2), das kleine Mädchen Kim Phuk mit von Napalm verbrannter Haut aus dem Vietnamkrieg nach dem „friendly fire“, das Fotograf Nick Ut festhielt (Leica M3), sind Fotos, die sich tief ins Gedächtnis der Menschen gebrannt haben.



In den 1950er-Jahren entsteht so bei Bruce Davidson, Robert Frank oder Will McBride eine neue Form der Subjektivität und Authentizität als Aufgehen in dem Geschehen, das man fotografiert. Cartier Bresson gelang es Bilder von Menschen zu schießen, eine Nähe am Geschehen der Zeit im Bild festzuhalten, weil diese kleine Kamera es ihm erlaubte, nahe an die Menschen heranzugehen, ohne sie zu erschrecken.

Der ewige Drang die perfekte Kamera zu kreieren, welcher die Marke Leica leitete, machte dieses Stück Technik zum Inbegriff der langlebigen mechanischen Sucherkamera. Meine erste M2, M4P, die M6, die beste M überhaupt, bedeutete für einen Fotografen ein emotionales Erlebnis beim Auslösen. Die Mechanik zu spüren, die Haptik dieses per Hand geschliffenen Gehäuses, die einzigartige Qualität der Objektive, eine Schärfe und Brillianz, die eine genauso einzigartige Bildqualität erlaubten, und somit auch die Inkarnation des Mythos „Made in Germany“ verkörperte. Bis zum heutigen Tag sind und bleiben die Leica-Kameras, bei guter Behandlung, eine Investition, welche ihren Wert haben und behalten wird, nicht nur emotional.

Es ist ein Wunder, dass es Leica immer noch gibt



Mythen entstehen auch durch Wunder, wie Totgeglaubte, die immer wieder auferstehen. Mehrmals stand das Unternehmen vor der Pleite. Eines dieser Wunder ist, dass es Leica heute überhaupt noch gibt, um Günter Osterloh, früherer Leiter der Leica-Akademie, zu zitieren. Und jedes Mal war es die M, M für „Messsucherkamera“, die Leica wie den Phoenix aus der Asche wieder auferstehen ließ. Der Versuch mit den Spiegelreflexmodellen der R-Serie mit den japanischen Herstellern zu konkurieren, schlug fehl, als Leica sich mit Autofokus und auswechselbarem Digitalrückteil versuchte, obschon dies für uns Fotografen wie eine geniale Idee schien. Die etwas überhebliche Attitüde, Leica-Kunden könnten das Scharfstellen selbst übernehmen, war eine Vertuschung einer misslungenen Spiegelreflexinnovation, die Leica eigentlich selbst erfunden, und weiterverkauft hatte. Die Qualität der Spiegelreflex-R-Objektive war stets ein Argument, jedoch konnten die Kameras im Alltag mit den Japanern nicht mithalten. Die ersten benutzbaren Digitalkameras aller Marken, kamen 2000.



Noch fünf Jahre danach kam der legendäre Satz des damaligen Leica-Chefs Hans-Peter Cohn: „Digitaltechnik passt weder zu uns noch zu unseren Kunden!“ Dies erwies sich als eine fatale Fehleinschätzung: Die analogen Kameras blieben in den Regalen der Händler, und das Unternehmen erlitt einen Umsatzeinsturz von 40 Prozent. Herr Cohn schien danach auch nicht mehr zu Leica zu passen und tauchte nach 2005 nicht mehr in der CEO-Liste auf. Die Digitalfotografie zu unterschätzen war aber nicht nur CEOs vorbehalten, auch bei vielen Fotografen wurde diese neue Technologie unterschätzt. Nachher ist man immer klüger.

Mit der M9 auf den Kilimandscharo



Die Hermès-Gruppe übernahm den Sanierungsfall und rettete das Unternehmen vor der Pleite. 2008 kam Andreas Kaufmann. Der reiche Erbe kaufte das ganze Aktienpaket und übernahm ein Jahr selbst die Führung. Das Ziel: Der Mythos Leica soll 2013 wieder aufpoliert werden, was auch mit allen Mitteln umgesetzt wurde, und aufging. Das Unternehmen stand wieder auf eigenen Füßen.

Die Marke setzte weiterhin auf die Überlegenheit und Qualität der Kameras. Die Realiät war jedoch etwas anders. Im Zeitalter der schnelllebigen Digitalfotografie, bereiteten die unaufhaltsame Entwicklung von Sony, Fuji, japanischer Massenproduktion, welche ähnliche Kameras zu einem Viertel des Preises anboten, der Marke Sorgen. Die Strategie Kaufmanns jedoch blieb unverändert, koste es was es wolle. Die Leica-Werke wurden saniert, komplett neu errichtet. Angestelle wurden nicht entlassen, sondern Hunderte wurden eingestellt, mit dem unermüdlichen Ziel der Innovation.



Die erste Digital Leica M8 hat die Ansprüche der anspruchsvollen Leica-Fotografen nicht voll erfüllt, und ließ so lange auf sich warten, dass die Technik gegenüber der Konkurrenz schon veraltet war, als sie auf den Markt kam.

Als die M9 im Jahre 2009 in New York vorgestellt wurde, war es diese, die neben der S2 Mittelformat, dem Unternehmen aus der Krise half. Leica war wieder da. Ich hatte das Glück die M9-P gleich zwei Tage nach Vorstellung von Paris mit zum Kilimanjaro zu nehmen. Ich fand das Gefühl, das mir meine alte M6 gegeben hatte, wieder, und die Batterien hielten auch -10 Grad Celsius aus. Ich wollte wieder eine haben, wie viele andere Fotografen auch.

Doch dann der Clou: Nach einiger Zeit zeigten sich Bildstörungen, Flecken an der M9 und Folgemodellen der Serien der M9P und Monochrom, der Sensor rostete! Eine Korrosion der Sensoren, ein Produktionsfehler, der nicht bei Leica lag. Aber erste unkontrollierte Anworten von Leica waren, dass sie je nach Alter der Kamera einen Teil des Sensoraustauschs übernehmen würden. Verärgerte Kunden und das Risiko den guten Namen aufs Spiel zu setzen, sorgten dafür, dass die Sensoren dann komplett auf Kulanz bis heute ausgetauscht werden. Da die M immer noch bei Leica-Fotografen eine unzerbrechliche Leidenschaft und Arbeitsweise verkörperte, blieben sie ihrer Leica treu. Es gab auch nicht wirklich eine echte qualitativ hochwertige Alternative zur Sucherkamera, Leica blieb trotz Schwierigkeiten einzigartig und verkauft so viele Kameras wie nie zuvor. Das Unternehmen schreibt wieder schwarze Zahlen.

Die M10 ist eine Kamera ohne Schnickschnack



In einer Zeit, in der spiegellose Kameras wieder voll im Trend liegen, erscheint pünktlich die neue M10. Sie kommt in einem noch aufgeräumteren Look daher, wie es vorher der Fall schon war. Nichts mit Schnickschnack, wie bei den Japanern, kein Video mehr. Konzentriert wird sich wieder auf das Wesentliche, was das Äußere angeht, ohne jedoch dem Fotografen alle Menüoptionen zu entziehen. Die alte Dame spielt wieder mit, nicht nur im Hof der jungen Wilden, sondern führt in ihrer Disziplin.

Das 25. Modell der M-Serie des Hauses Leica heißt nun doch M10, wie eigentlich auch erwartet. Die Designstudie des Vorgängermodells sah nur noch das „M“ auf der Vorderseite vor, mit der Bezeichnung Typ240. Eine doppelstellige Zahl schien den Designern nicht mehr zu passen, hieß es. Wie es im Hause Leica aber so üblich ist, Augen nach vorn, einen Schritt zurück, ist das „M“ jetzt komplett verschwunden. Der rote Punkt ist wieder auf der Leica, und die Kamera bekommt die Folgenummer M10 auf den Blitzschuh. Die Neue hat um 4mm abgespeckt und wird so die schlankste Version aller Leica M-Digitalmodelle. Sie hat die Taille der letzten Filmversion M7.



Das Wichtigste zur M10 auf einen Blick:



24MP CMOS Sensor
WLAN Funktionalität
Verbesserungen bei hohen ISO-Werten und Dynamikumfang
ISO 100 – 50.000
Schlankeres Gehäuse mit Leica M7 Abmessungen
Visoflex 020 als optionaler EVF (2,4 MP)

5 B/s Serienbildgeschwindigkeit
Konfigurierbares Favoriten-Menü

30 DNGs / 100 JPEGs in Folge durch 2 GB Pufferspeicher
Sucher mit größerem Blickfeld, 0,73-facher Vergrößerung und angenehmerem Einblick
Zusätzliches ISO Rad

Foto: Leica

Sehr angenehm ist der erste Eindruck: Schlicht, Zeit, Blende, ISO, alles was der Fotograf braucht, und das ist nicht viel! An der Deckkappe, an der man mit der M2 noch den Film zurückspulte, dreht man sehr schnell am ISO-Rad die gewünschte Empfindlichkeit von 100 auf 6 400 ISO. Bis zu 50 000 ISO sind im Menu einstellbar bei M-Einstellung. Das Bedienkonzept auf der Rückseite beschränkt sich auf gerade mal drei Tasten: Wiedergabe, Live-View und Menü, welche mit individuellen Favoriten-Einstellungen belegt werden können. Kein Joystick wie bei japanischen Modellen, sondern vier Einstellungen: hoch, runter, rechts, links genügen um sich im Menü zu bewegen. Man braucht die Leica nicht zu kennen, um sie zu bedienen.

Im Vordergrund steht das Bild. Und Leica konzentriert sich, wie eh und je, auf das Wesentliche. Jede unnütze Kameramanipulation soll vermieden warden, um das perfekte Bild zu schießen.

Für den Leica-Fotojournalisten widersprüchlich aber praktisch, und eigentlich um zur Entschleunigung in der Fotografie zu sorgen, macht die Neue 5 Bilder/Sekunde, 30 DNG- oder 100 JPG-Bilder in Folge, wenn es mal nötig ist. Wenn die Redaktion dann mal wieder schnell das Foto haben will: WLAN von der Kamera zum Handy, Bild senden, und weiter fotografieren.

Persönliches Fazit: Als Leica-Fotograf, der die Marke mit dem Eintritt des Digitalzeitalters verlassen hat, halte ich mit dieser neuen M10 wieder eine Kamera in der Hand, mit der ich mich identifizieren kann.

„Hyperfocale“, scharf stellen ohne Autofokus, war das erste, das ich ausprobiert habe. Und es klappt, wie auch schon bei der M9. Bei einem kleinen Streifzug über den Luxemburger Bahnhof, hat kein Mensch auf die Kamera reagiert. Das ist genau, was diese unauffällige Kamera bewirken soll, und so entstehen Bilder, die man mit den großen Canon- und Nikon-Kameras gar nicht so rund bekommt, zumindest nicht ohne Diskussionen.



Sehr schnell fand ich mich mit den Menüeinstellungen zurecht.

Die Ergebnisse im hohen ISO-Empfindlichkeitsbereich, die bei Vorgängermodellen, im Vergleich zur Konkurrenz, noch verhalten waren, können ohne Weiteres mithalten, wenn man sie unbedingt braucht. Eine M10, bestückt mit hochwertigen Summiluxobjektiven, benötigt eh keine ISO-Exzesse.

Der Preis liegt bei 6 500 Euro nur für das Gehäuse. Für zusätzlich 3 Objektive benötigt man ein Budget von über 10 000 Euro. Somit bleibt der Preis wohl für jeden Fotografen, der sein Geld mit einer solchen Kamera verdienen soll, eine Hürde, die jeder für sich festlegen muss. Diese Kamera steht jedoch sicherlich auf der heimlichen oder auch weniger heimlichen Wunschliste von jedem Fotografen.

Die Kamera ist schon jetzt in Luxemburg zu haben und steht bei Lecuit Howald zum Testen bereit.

Fotografieren, ohne aufzufallen: Mit der Leica kann der Fotograf ganz nah an sein Motiv heran.

Foto: Guy Wolff