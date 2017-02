Von Hans-Werner Rodrian



Reiseanbieter schwärmen gern von „aufstrebenden Badeorten“, die sich „noch viel Ursprünglichkeit bewahrt“ haben. Derartige Floskeln sind kein Zeichen von Einfallslosigkeit, sondern verraten Methode. Wer sich im Werbetext vom „einsamen Naturstrand“ hat einlullen lassen, darf hinterher nicht darüber klagen, dass der Müll tagelang liegen bleibt. Kenner beugen solch unliebsamen Überraschungen vor und studieren vor der Abreise etwas „Kataloglatein“.

Zentral und laut

Ein „Direktflug“ zum Beispiel ist noch längst kein „Nonstopflug“. Wer mitfliegt, muss sich auf Zwischenlandungen einstellen. Und er darf sich nicht wundern, wenn nach dem „kurzen Transfer vom Flughafen“ das Hotel mitten in der Einflugschneise liegt. „Zentral gelegen“ wiederum bedeutet fast immer „ziemlich laut“.

Was kennzeichnet einen „aufstrebenden Ferienort“? Viele Baustellen. „Direkt am Meer“ ist vermutlich eine Steilküste oder ein Hafen, sonst hieße es „direkt am Strand“. Der feine Unterschied zwischen „Meerseite“ und „Meerblick“ wiederum besteht oft in anderen Hotels, die die Aussicht versperren. Die Unterkunft „an der Strandpromenade“ schließlich garantiert hupende Autos und Straßenlärm.

Mit all diesen Überraschungen könnten am ehesten noch die gewissen Extras versöhnen. Doch dabei stellt der Urlauber fest: Die Ankündigung „beheizbarer Swimmingpool“ besagt längst nicht, dass auch geheizt wird. Und wer springt schon gerne bei sechzehn Grad ins Wasser, auch wenn die Anpreisung im Internet versprochen hat: „Zu dieser Jahreszeit können Sie dort schon baden.“?

Doch damit nicht genug: So entpuppt sich das versprochene „kontinentale Frühstück“ regelmäßig als Minimalversion; beim „verstärkten Frühstück“ kommt ein hart gekochtes Ei obendrauf; und „Abendbuffet“ heißt oft: Wer nicht Punkt 19 Uhr erscheint, steht vor leeren Schüsseln. „Zwei Sitzungen“ hat nichts mit Kongressen zu tun, sondern bedeutet: Nach einer Stunde Abendessen heißt es Platz machen für die nächste Schicht.

Sonderbare Reise-Lyrik

Es kommt noch besser: Mit „internationaler Küche“ umschreiben Reiseverkaufslyriker gern einfallslos zubereitete und tiefgefrorene Kost. Und wer sich mit den „abendlichen Tanzveranstaltungen“ trösten will, der könnte schon bald die Nase voll haben vom Discolärm bis vier Uhr früh. Fehlt noch die „internationale Atmosphäre“: Damit deuten Reiseunternehmen gerne an, dass es Skandinavier, Engländer oder Russen im selben Hotel gerne hoch hergehen lassen.

Da tut es dann kaum noch etwas zur Sache, wenn das „Personal bemüht ist“ – eben weil es schlecht ausgebildet und wenig effizient ist. Wie schön, dass es dazu noch den „unaufdringlichen Service“ gibt: Darüber kann man dann räsonieren, während der Kellner auf sich warten lässt. (srt)