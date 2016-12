von Michael Juchmes

Diane Simone Michelle Halfin erblickt am 31. Dezember 1946 in Brüssel als ältestes Kind eines jüdischen Ehepaares das Licht der Welt. In ihrer zweiten Biografie „La femme que j'ai voulu être“ beschreibt sie ihre Mutter als liebenswürdige, fürsorgliche und manchmal auch strenge Frau, die ihr bereits als Mädchen beibringt, frei zu sprechen und sich niemals zurückzuhalten. Eine starke Frau und ein perfektes Vorbild.



Unabhängig von Kindesbeinen an

In ihrem Buch gelingt Diane das, woran sie im wahren Leben – aus Angst von Gefühlen übermannt zu werden – häufig scheitert: Sie erzählt aus dem Leben ihrer Mutter und lässt auch deren schwere Zeit in Konzentrationslagern nicht außen vor. „Es ist ein Wunder, dass sie überhaupt überlebt hat“, schreibt Diane. „Gott hat mein Leben gerettet, damit ich dir das Leben schenken kann“, soll Mutter Liliane stets gesagt haben.



Die kleine Diane weiß als Kind und auch als Jugendliche noch nicht, wie ihre Zukunft einmal aussehen soll. Doch in einer Sache ist sie sich sicher: „Ich wollte eine unabhängige Frau werden.“ Auf eigenen Beinen und ohne Hilfe der Eltern, die sich 1962 trennen, lebt sie mehrere Jahre in Internaten, zunächst in der Schweiz und später in England.



Danach zieht es die Kosmopolitin zum Studium nach Madrid und später nach Genf. In der Schweiz, genauer gesagt bei einer Geburtstagsparty in Lausanne, trifft sie ihren späteren Ehemann Prinz Egon von Fürstenberg, dem sie ihren berühmten Nachnamen verdankt.



Diane-von-Furstenberg-Shop in Kuala Lumpur

Foto: Shutterstock

Eine turbulente Zeit



Die junge Studentin ist hin und weg von ihrer neuen Bekanntschaft und sich durchaus darüber bewusst, dass ihr Freund eine äußerst „gute Partie“ darstellt. Beide leben zunächst auf der Überholspur: Partys, Reisen, Luxus – bis Diane schwanger wird. Überwältigt von Gefühlen und verunsichert, teilt sie Egon die Nachricht per Telegramm mit. Seine kurze, aber verständnisvolle Antwort: „Nur eine Lösung. Organisier eine Hochzeit in Paris am 15. Juli. Ich freue mich.“



Aus der 1969 geschlossenen Ehe, die aus beruflichen und privaten Gründen nur wenige Jahre hält, gehen zwei Kinder hervor: Tatiana und Alexandre. Diane bleibt Egon von Fürstenberg jedoch bis zu seinem Tod im Jahr 2004 als enge Vertraute verbunden.



Der zweite wichtige Mann in Diane von Fürstenbergs Leben ist Barry Diller. Die junge Designerin lernt den US-amerikanischen Medienunternehmer bereits 1974 kennen. Er begleitet sie bis heute – und verzeiht ihr etliche Affären, etwa mit einem heißblütigen Brasilianer oder einem italienischen Autor, dem sie nach Paris folgt.



Als Dank und aus großer Verbundenheit macht Diane ihrem Barry zum 59. Geburtstag ein großes Geschenk: Das Paar gibt sich 2001 – 27 Jahre nach dem ersten Zusammentreffen – endlich das Jawort.



Der Weg zur Mode



Ähnlich aufregend wie ihr Liebesleben gestaltet sich auch ihre Karriere. „Ich bin durch Zufall zur Mode gekommen“, hält Diane von Fürstenberg in ihrer Biografie fest. 1968 tritt sie in Paris eine Assistentenstelle bei Starfotograf Albert Koski an, durch den sie nicht nur Stars wie Brigitte Bardot, sondern auch den Textilmagnaten Angelo Ferretti kennenlernt, der sie engagiert und in die Textilwelt einführt.



1970 entwirft Diane von Fürstenberg ihr erstes Kleidungsstück in seiner Fabrik, weitere Kreationen nimmt sie mit nach New York, wohin es sie mit ihrem Ehemann Egon verschlägt.



Im Big Apple, der die junge Diane auf Anhieb fasziniert, gründet sie 1972 ihr eigenes Label. „Fühl dich wie eine Frau, trag ein Kleid“ – so einer der ersten Werbesprüche der Marke. Ein Kleid ist schließlich auch der Grundstein für ihre rasante Karriere – oder wie sie es sagt: „Es ist ein kleines, einfaches Kleid, das mir die Freiheit gab, die Frau zu werden, die ich sein wollte.“

1974 entwirft Diane von Fürstenberg ihr erstes „wrap dress“ (Wickelkleid), das sich als Verkaufsschlager entpuppt und sie auf das Cover des Magazins „Newsweek“ bringt, das sogleich Vergleiche mit Coco Chanel zieht.



DvF heute



Das 1972 gegründete Unternehmen Diane von Furstenberg (DvF) – das „ü“ ging in den USA verloren – entwickelt sich in den vergangenen 34 Jahren zu einer Luxusmarke, die mittlerweile in mehr als 55 Ländern weltweit vertreten ist. Der große Aufschwung gelingt ihr und ihrem Team vor allem ab 1997, nach einer mehrjährigen Auszeit der Designerin. Ein Comeback, das für die Marke wie eine Verjüngungskur wirkt.



Die Leistung von Diane von Fürstenberg wird mehrmals gewürdigt. 2005 erhält sie eine Auszeichung für ihr Lebenswerk vom Council of Fashion Designers of America (CFDA), zu dessen Präsidentin sie nur ein Jahr später gewählt wird.



Neben ihrem Unternehmen ist es auch die Familie, die die nun 70-Jährige weiterhin mit Lebensenergie erfüllt. Ihre zwei Kinder und mittlerweile vier Enkelkinder sind ihr Ein und Alles. „Kinder sind meine beste Schöpfung“, so ihr Fazit.