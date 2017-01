von Michael Juchmes

„Ich fliege jetzt nach Denpasar und dann geht's ins Zentrum der Insel“, erklärt der 28-jährige Rucksacktourist Dylan aus Utrecht, der einen Platz in der KLM-Maschine, die Reisende von Amsterdam nach Indonesien bringt, eingenommen hat. „Ich war schon mehrmals auf Bali und bleibe für zwei Wochen. Was ich genau machen werde, weiß ich aber noch nicht.“



So lässig wie der junge Niederländer gehen nicht alle Urlauber ihren Trip nach Südostasien an. Für viele ist eine Reise auf einen anderen Kontinent nach wie vor ein großes Abenteuer. Wer die rund 5 500 Quadratkilometer große Insel nördlich von Australien erstmals für sich erkunden will, sollte klein anfangen – beispielsweise mit einem Cluburlaub im Süden Balis, etwa im Club Med in Nusa Dua, am Südzipfel der Insel.

Die Anreise

Per Flieger geht es vom Amsterdamer Flughafen Schiphol über Singapur nach Denpasar, der Hauptstadt der Provinz Bali und mit rund 630 000 Einwohnern auch die größte Stadt der Insel. Wer möchte, kann auf dem Hin- oder Rückflug sogar noch einen kleinen „City Stop“ in Singapur einlegen. Club-Touristen werden in der Ankunftshalle empfangen und mit Bussen zu ihrem Hotel gebracht. Wer am Flughafen Denpasar landet, muss sich auch keinerlei Gedanken um ein Visum machen: Hier ist eine visumfreie Ein- und Ausreise möglich.



Der Club Med Bali bietet direkten Zugang zum Strand.

Foto: Club Med

Medizinische Vorsorge

Indonesien-Reisende sollten über die Standardimpfungen verfügen: Tetanus, Diphterie, Keuchhusten und Polio. Auch eine Immunisierung gegen Hepatitis A und B ist empfehlenswert, bei längeren Aufenthalten auch Impfungen gegen Tollwut, Typhus und Japanische Encephalitis. Weitere Informationen liefern die Mitarbeiter der Travel Clinic des Centre Hospitalier de Luxembourg (Tel. 441 130 91).

Das Malaria-Risiko ist auf Bali äußerst gering. Wer sich nur im touristisch erschlossenen Bereich im Süden der Insel aufhält, kann auf eine Prophylaxe (Tabletten) verzichten. Eine Rücksprache mit dem Hausarzt ist aber auf jeden Fall empfehlenswert. Was trotzdem immer ins Reisegepäck gehört: Mückenspray – so haben die lästigen Stechmücken, die viele Krankheiten übertragen, keine Chance. Das Zika-Virus ist in Südostasien seit mehr als 40 Jahren verbreitet. Das Infektionsrisiko ist aber als gering einzustufen – eine Impfung oder Therapie stehen derzeit noch nicht zur Verfügung.

Auf jeden Fall ins Gepäck gehört eine umfangreiche Reiseapotheke – Pflaster, Kohletabletten und Schmerzmittel zählen zur Grundausstattung. Bei weiteren Fragen helfen die Clubangestellten gerne weiter.

Geld und Sprache

Indonesien ist der viertbevölkerungsreichste Staat der Welt und ein Schwellenland mit Entwicklungspotenzial. Selbst in kleinen Shops und Supermärkten auf Bali kann man problemlos mit der Kreditkarte zahlen. Vor der Reise Euros in Indonesische Rupiah umzutauschen ist nicht nur kompliziert, sondern auch wenig sinnvoll: Am Flughafen oder im Hotel kann Geld gewechselt beziehungsweise an Geldautomaten gezogen werden.

Auch einen Indonesisch-Sprachkurs muss man nicht belegen: Vor allem im Süden der Insel wird verbreitet Englisch gesprochen, im Club Med sprechen zudem viele Mitarbeiter Französisch.

Die Unterkunft

Der Strand der Stadt Nusa Dua, der rund 30 Minuten vom Flughafen Denpasar entfernt liegt, ist gesäumt von unterschiedlichen Hotelanlagen und Ressorts für jeden Geldbeutel und jeden Geschmack. Der Club Med Bali, eine 4-Sterne-Anlage, ist vor allem bei Familien beliebt, denn der Club bietet eine eigene Familienzone an, in der Kids jeden Alters betreut werden. Wer nicht mit Kindern anreist, kann trotzdem problemlos entspannen, etwa in der Zen-Anlage mit großem Pool, zu der nur Erwachsene Zutritt haben.

Nur für Erwachsene: Entspannung in der Zen-Anlage des Club Med.

Foto: Club Med

Wie bei allen Anlagen in der Umgebung haben die Gäste direkten Zugang zum Strand, der mit feinkörnigem Sand und klarem Wasser zum Entspannen einlädt – die Zimmer werden von den meisten nur zum Schlafen ausgesucht. Die Anlage des Club Med Bali wurde übrigens für das vergangene Jahr renoviert und neu konzipiert.

Nicht nur Gäste aus dem fernen Europa schätzen die Annehmlichkeiten der Tropeninsel Bali. Auch viele Reisende aus Asien, vor allem China, Südkorea und Japan, werden im Clubresort begrüßt. Nicht selten nutzen sie ihren Urlaub in Indonesien, um einige unvergessliche Fotos für das eigene Hochzeitsalbum anzufertigen.

Zur Wintersaison 2018/2019 bekommt das Resort in Bali auf der benachbarten Insel Lombok ein neues Schwester-Resort. Dies wäre der insgesamt dritte Club Med in Indonesien.

Die Verpflegung

Asiatische Köstlichkeiten, Pommes frites für die Kids und viel frisches Obst. Wer auf zuverlässige kulinarische Vielfalt steht, ist in einem Club Med bestens aufgehoben. Wer gehobenere Gastronomie schätzt, kommt im Club-eigenen Restaurant „The Deck“ auf seine Kosten.



Ganz Mutige können natürlich auch bei einem Spaziergang in die nahe gelegene Stadt einen Snack bei einem der zahlreichen Stände einnehmen. Aber Achtung: Europäische Gaumen sind derart scharfe indonesische Gerichte meist nicht gewöhnt.



Der Pura Luhur Uluwatu Tempel liegt auf einem Felsen, 70 Meter über dem Meer.

Foto: Shutterstock

Ausflugsmöglichkeiten

Wer genug von Strand, Pool oder den angebotenen Freizeitaktivitäten hat, sollte mal das Leben außerhalb des Clubs erkunden. Besonders sehenswert sind die Tempelanlagen, die im Süden der Insel zu finden sind, wie etwa den im 11. Jahrhundert erbauten Pura Luhur Uluwatu Tempel im Südwesten der Halbinsel Bukit. Die Anlage, die auf einer Klippe mehr als 70 Meter über dem Meer liegt, zählt zu den „Sad Kahyangan Jagad“, den sechs heiligsten Plätzen balinesischen Glaubens, und ist der hinduistischen Gottheit Tunggal gewidmet.



Als Attraktion gelten die hier lebenden Affen, die äußerst munter sind und keine Angst vor Menschen haben. Besonders vorsichtig müssen Besucher mit Wertgegenständen wie Mobiltelefonen sein, denn die Primaten sind äußerst flink und schrecken nicht vor Diebstählen zurück.

Weitere Ausflugsmöglichkeiten – etwa Wildwasserrafting oder der Besuch einer Kaffeeplantage, auf der der berühmte „Katzenkaffee“ Kopi Luwak hergestellt wird – sind möglich. Bei der Ausflugsplanung helfen natürlich die Clubmitarbeiter gerne weiter, kümmern sich um Transportgelegenheiten und ortskundige Führer.

Flora und Fauna

Wer sich nicht in den Dschungel traut – der ist auf Bali auch eher im Norden zu finden – muss trotzdem nicht auf einheimische Flora und Fauna verzichten. Im Club Med kann man Vögel beobachten und sogar einigen Waranen beim Schwimmen im Teich zuschauen. Da kommt garantiert Tropenfeeling auf.