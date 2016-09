Von Michael Juchmes



2016 ist ein Jahr der Umbrüche für Cadillac: Im Frühjahr eröffnete der US-Autobauer in einem trendigen Teil Manhattans das „Cadillac House“. Hier sollen nicht etwa Autos an den Mann und die Frau gebracht werden. Nein: Die repräsentative Residenz im wohl teuersten Bezirk New Yorks soll nur der Markenpflege dienen und wenig Fahrzeug-affine Menschen an die Produkte heranführen.

Als eine Art Umbruch kann man ebenso die Markteinführung des XT5 bezeichnen ...