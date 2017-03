Von Sully Prud'homme

Unter dem Kürzel M Performance, das für eine neue Produktkategorie der M GmbH zwischen Serienfahrzeugen und kompromissloser Sportlichkeit steht, wird die 7er-Baureihe jetzt richtig sportlich. Das neue Spitzenmodell M760Li xDrive verfügt über einen ausgeprägt dynamischen Charakter ohne Einschränkungen beim Langstreckenkomfort und bei der Alltagstauglichkeit. Als souveräner Antrieb dient ein 6,6-Liter-Zwölfzylinder-Benziner mit M-Performance-TwinPower-Turbo-Technologie mit der beeindruckenden Leistung von 448 kW (610 PS) bei 5.500 U/min und einem maximalen Drehmoment von 800 Nm bei 1 550 U/min. Als Normverbrauch nennt BMW 12,8 Liter je 100 Kilometer (CO2-Ausstoß: 294 Gramm pro Kilometer).

In 3,7 Sekunden auf Tempo 100

Das bärenstarke Triebwerk katapultiert die Luxussänfte über ein modernes Acht-Gang-Steptronic-Sportgetriebe in nur 3,7 Sekunden auf Tempo 100 und erlaubt eine elektronisch abgeregelte Höchstgeschwindigkeit von 250 km/h, die in Verbindung mit dem optional angebotenen „M Driver’s Package“ sogar bis auf 305 km/h steigt. Eine neue Sportabgasanlage mit beidseitigen Doppelendrohrblenden mit Klappensteuerung bietet einen bei diesem Modell bislang vermissten, emotionalen V12-Sound.

Den Passagieren einer solchen Luxuslimousine ist maximaler Fahrkomfort äußerst wichtig. Deshalb sorgt das serienmäßige Fahrwerkssystem Executive Drive Pro mit seiner aktiven Wankstabilisierung stets dafür, dass die Bewegungen der Karosserie auf ein Minimum beschränkt werden. Das hinterradbetonte Allradantriebsystem xDrive, eine serienmäßige Integral-Aktivlenkung zur Steigerung der Agilität und eine neue 19-Zoll-M-Sportbremse sorgen hingegen für ausgeprägte Fahrdynamik. Das Topmodell verfügt natürlich über sämtliche Assistenzsysteme der anderen Limousinen der 7er-Baureihe, unterscheidet sich aber beim Auftritt.

Der M760Li xDrive verkörpert den dynamischen Anspruch der M-Performance-Modelle mit vergrößerten Lufteinlässen, exklusiven 20-Zoll-Leichtmetallrädern und in Cerium Grey galvanisierten Nierenrahmen, Stabfronten der Nierenstäbe, Frontschürzenspange und anderen Zierelementen. Für Kunden, die es dezenter mögen, steht aufpreisfrei die Ausprägung Excellence zur Verfügung. Sie ermöglicht laut BMW eine eher luxuriös komfortable Persönlichkeit des Fahrzeugs.

Auch der Innenraum schwelgt in sportlich getöntem Luxus und bietet mit Komfortsitzen mit elektrischer Verstellung, Exklusivleder Nappa, Edelholz-Interieurleisten Fineline Schwarz mit Metalleffekt und schwarzem Dachhimmel ein luxuriöses Ambiente. Einstiegsleisten mit beleuchtetem M-Logo, ein Sportlederlenkrad, in Perlglanz Chrom ausgeführte Multifunktionstasten sowie eine M-Pedalerie und -Fahrerfußstütze unterstreichen den M-Performance-Charakter. An Bord ist auch das aus den anderen Modellen der 7er-Baureihe bekannte Bediensystem iDrive mit berührungsempfindlichem Bordmonitor mit zusätzlicher Gestensteuerung. In der Mittelkonsole ist eine Smartphone-Halterung integriert, die das kabellose, induktive Aufladen der hierfür geeigneten Mobiltelefone ermöglicht.

Technische Daten

Motor: 6,6-Liter-Zwölfzylinder-Benziner; Leistung: 448 kW (610 PS) bei 5 500 U/min; Max. Drehmoment: 800 Nm bei 1.550 U/min; Kraftübertragung: Acht-Gang-Automatik, Allradantrieb; L x B x H: 5.238 x 1.902 x 1.479 Millimeter; Leergewicht: 2.180 Kilogramm; Kofferraumvolumen: 515 Liter; 0-100 km/h: 3,7 Sekunden; Höchstgeschwindigkeit: 250/305 km/h; ECE-Verbrauch: 12,8 Liter pro 100 Kilometer; CO2-Ausstoß: 294 Gramm pro Kilometer; Preis: ab 165.298 Euro.