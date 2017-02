von Nicole Werkmeister

Er ist wieder da: Auf dem Weg zur „Biofach“ habe ich eine Erscheinung. Der „Lord of Tofu“ zieht an mir vorbei. Langsam aber bestimmt nähern wir uns unserem gemeinsamen Ziel – der Weltleitmesse für Bioprodukte mit der angeschlossenen Naturkosmetikmesse „Vivaness“ (15. bis 18. Februar 2017 in Nürnberg). Doch dann trennen sich unsere Wege. Während der Lord sich zu seinem Stand in Halle 7 begibt, mache ich mich auf die Suche nach den Trends und Neuheiten des Jahres.



Die Messe Nürnberg erleichtert mir die Suche wie üblich mit einem Neuheitenstand im Eingangsbereich: Veganer Käse, in verschiedenen Farben, geraspelt – Cocos zum Trinken, als Joghurt oder Chips – veganer Yogamattenreiniger – eine Bioversion der „Milchschnitte“ – Veggie-Speck in Scheiben – Biosangria „Sol de Ibiza“. An Kuriositäten mangelt es nicht, aber es finden sich auch durchaus interessante Neuerungen unter den Exponaten. Etwa biologisch abbaubare Zahnbürsten, ein abbaubares Pflanztopf- System oder ein Gesichtsschwamm aus Konjacwurzel.

Die Biofach 2017 hatte - ausnahmsweise - kein spezielles Gastland im Mittelpunkt. Diesmal lag der Schwerpunkt auf deutschen Unternehmen.

Foto: Nürnberg Messe

Vegan weiter im Trend

Wie bereits im vergangenen Jahr wurde der wachsenden Vegangemeinde, die prominenten Vorbildern wie Natalie Portman oder Liam Hemsworth im Verzicht auf Fleisch und tierische Produkte folgt, eine „Erlebniswelt Vegan“ errichtet. Dort erfahre ich bei einer Barista-Show, wie man Kaffeespezialitäten mit Milchersatzprodukten in die Tasse oder das Glas zaubert, während die ersten Hungrigen bereits die vielfach angebotenen Fleischalternativen, die als Mini-Gerichte serviert werden, kosten. Auf der Suche nach einem Dessert hat man die Wahl zwischen veganer Schokolade (ohne Milchprodukte) oder Gummibärchen (ohne tierische Gelatine) – und wer lieber auf die Linie achtet, kann ersatzweise vegane Protein- Shakes probieren. Sein Versprechen, „den ersten veganen Protein-Shake, der schmeckt“ anzubieten, scheint der Hersteller Purya zu erfüllen. Zumindest zeigen sich die beiden jungen Interessenten neben mir durchaus begeistert. Wie wir erfahren, stammt das pflanzliche Protein des Power-Getränks nicht aus Sojabohnen, sondern – wie etwa im „Protein-Drink Vanille Erdbeer“ – aus Hanf-, Kürbis- und Sonnenblumenkernen.



Zertifizierte Naturkosmetik



Auch an der Naturkosmetik-Branche geht der Trend hin zu veganen Produkten nicht spurlos vorbei: Bei Benecos finde ich veganen Nagellackentferner, Mascara, Lip Balm, und Kompaktpuder. Neu in der Branche und auf der „Vivaness“ ist der Korkspezialist Birkenstock, der erst kürzlich auf der „imm“ in Köln mit einem Schlafsystem debütierte. Den Schritt in die Naturkosmetik macht der „Erfinder des Fußbetts“ nun mit Unterstützung von Experten der Branche. Hintergrund für die Neuausrichtung und Gründung von Birkenstock Cosmetics sei die Tatsache, dass sich ein Extrakt aus der Rindenschicht der Korkeiche ideal für die Hautpflege eigne, erklärt mir Jochen Gutzy, Head of Communications. Der Marken- Neuauftritt und das präsentierte Sortiment lassen eine lange und sorgfältige Vorbereitung erkennen. Präsentiert werden gleich fünf aufeinander abgestimmte Pflegeserien – darunter auch eine für die Herren – , die durchwegs zertifziert sind und teils auch vegane Produkte enthalten.



Am Neuheitenstand der "Vivaness" konnte man einige Produktinnovationen der Naturkosmetik im Rundgang betrachten und unter ihnen das "Best Product" der jeweiligen Kategorie wählen.

Foto: Nürnberg Messe

Zu den festen Größen der „Vivaness“ gehören auch in diesem Jahr Naturkosmetik-Ikonen wie Dr. Hauschka, Weleda, Primavera und Martina Gebhardt, deren Kosmetik zu hundert Prozent mit dem Demeter-Siegel ausgezeichnet ist und damit höchste Qualitätsansprüche an die enthaltenen Rohstoffe erfüllt. Im Gespräch am Stand erfahre ich auch, weshalb man dort selbst auf das vielfach auch in zertifizierter Naturkosmetik verwendete Glycerin pflanzlichen Ursprungs verzichtet. Die Eigenschaft des Glycerins, Feuchtigkeit in die Haut zu transportieren, sei gleichzeitig ein Faktor, der in gewisser Weise abhängig mache und die Haut langfristig austrockne, da diese die Fähigkeit, „sich selbst zu helfen“ auf die Dauer verliere. Kundinnen, die auf glycerinfreie Kosmetik umsteigen, rate man deshalb zu etwas Geduld in der Anfangszeit, in der die Haut wieder zur Eigenaktivität angeregt werde. Neu ins Sortiment von Martina Gebhardt aufgenommen wurde ein Augenfluid – eine leichte Version der etablierten Augencreme – , das auf ätherische Öle verzichtet, um die sensible Partie nicht zu reizen. Zu den Inhaltsstoffen des ab März erhältlichen „Eye Care Fluids“ zählen unter anderem Mandelkernöl, Sheabutter, Kakaobutter und Avocadofruchtfleischöl. Ihrer Philosophie ebenfalls treu bleibt sich die auf Bio-Aloe-Vera aus eigenem Anbau spezialisierte Marke Santaverde, die ihr klar strukturiertes Sortiment aktuell um zwei Neuheiten erweitert: eine duftfreie Variante des „Aloe Vera Hydro Repair Gels“ und ein „Aloe Vera Body Serum“ als leichte Alternative oder Ergänzung zur Bodylotion in limitierter Auflage.

Ein Herz für Kuscheltiere



Auf dem Weg zurück von der Naturkosmetik – quer durch die wabenförmig angelegten Hallen in Richtung Kaffeepause – fällt mir ein völlig unerwarteter Stand ins Auge: Muntere Kuscheltiere blicken mir einladend entgegen. Als Vater der Tierpuppen stellt sich Volker Senger persönlich vor. Gemeinsam mit seiner Frau Sabine Senger erdenkt, gestaltet und betreut er nun schon eine ganze Familie an Tierpuppen: kleine Spiel- und Greiftiere aus farbig gewachsener Baumwolle, die kontrolliert biologisch angebaut und ohne chemische Zusätze verarbeitet wird – aber auch Spieltiere, Tierkissen und Spieluhren.



Der Hase von Senger erhielt als einziges der von Stiftung Warentest geprüften Kuscheltiere die Note 1,0.

Foto: Nicole Werkmeister

Das schlichte Design der Puppen erinnert an vergangene Zeiten und ist – eben gerade durch die Kunst des Weglassens – schlichtweg zeitlos. Was die Qualität der Materialien und der Verarbeitung anbelangt, macht Volker Senger keine Kompromisse: Es wird ausschließlich in Deutschland aus heimischen Rohstoffen handgefertigt – selbst die Reißverschlüsse kommen aus Norddeutschland. Dieser Ansatz hat sich bereits gelohnt: Durch die ökologische, hochwertige und in vielen Bereichen nahtfreie Verarbeitung hielt das von der Stiftung Warentest ausgewählte „Versuchskaninchen“ – der Hase von Senger – allen Prüfungen auf Sicherheit und Schadstoffe tadellos stand und ging als einziges Plüschtier aus der Testreihe mit der Note 1,0 hervor.

Mitdenken lohnt sich



Ein bisschen Wehmut nach den „guten alten Zeiten“ packt mich dann doch, als ich inmitten einer Messe, die sich vorwiegend um Bio-Lebensmittel dreht, auf der Suche nach etwas Essbarem und einem Sitzplatz nur mit Mühe Erfolg habe. Die Gastro-Inseln sind im Vergleich zur Besucherzahl spärlich gesät. Vermarktungsfähige Quadratmeter drängen Erholungsinseln auf ein grenzwertiges Minimum zurück. In das allgemeine Lamento um den Verlust der Glaubwürdigkeit von „Bio“ angesichts der steigenden Zahl konventioneller Betriebe, die in diesen Markt drängen, möchte ich dann aber doch nicht einstimmen. Die Entscheidung, ob ein Convenience-Produkt mit einem Bio-Label noch die Ansprüche einer biologisch-nachhaltigen Idee erfüllt, kann einem eben doch kein Siegel abnehmen. „Heute sind es Chiasamen und Superfood, morgen etwas anderes. Man sucht außen, aber die Antwort ist innen“, bemerkt mein Gegenüber bei der Saftverkostung der Marke Beutelsbacher, die gerade ihr 30. Jubiläum feiert. Grund zum Feiern gab es dann auch für alte Bekannte: Das Team der Fattoria La Vialla reiste aus der Toskana nach Nürnberg, um sich die Auszeichnung für ihren 24 Monate gereiften Bio-Pecorino und den Preis als „Erzeuger des Jahres International“ für ihre 22 prämierten Weine abzuholen und den Erfolg auf italienische Art zu feiern.