(mij) - Fernsehgerät, Hifi-Anlage, Game-Konsole und vieles mehr: Im Jahr 2017 lässt sich ein Wohnzimmer häufig nicht mehr vom Verkaufsraum eines Elektronikherstellers unterscheiden. Technik bestimmt unseren Alltag - und auch die Art und Weise, wie wir leben.



Dass Technikgeräte auch zu einem harmonischen Wohngefühl beitragen und sich sogar perfekt in die Inneneinrichtung anpassen können, beweist Bang & Olufsen mit dem erst kürzlich vorgestellten drahtlosen Lautsprechersystem "BeoSound Shape", bestehend aus wabenförmigen Elementen, die nach Lust und Laune an der Wand angebracht werden können und den Klang gleichmäßig im Raum verteilen. Oder wie es der dänische Hersteller ausdrückt: eine "band on the wall" - eine Band an der Wand.



Foto: Bang & Olufsen

Verantwortlich für die Gestaltung der Elemente war Øivind Slaatto, der sich nicht etwa von Bienenwaben, sondern von den verschiedensten Eindrücken eines Ausflugs in die norwegischen Berge inspirieren ließ. Vor allem der Einfluss des Lichts und die veränderte Akustik hätten den dänischen Designer nachhaltig beeindruckt.



"Ich hoffe, dass sich das Design so in die Einrichtung einfügt, dass es die Menschen nicht als Technik, sondern als dekoratives Element empfinden", erklärt Øivind Slaatto. "Es soll einen nicht ablenken, sondern durch Verbesserung der Atmosphäre dazu beitragen, sich auf das zu konzentrieren, was man gerade tut und sich bewusst zu werden, wo man sich befindet."



Das System "BeoSound Shape" wird ab August im Handel erhältlich sein. Der Basisbausatz, bestehend aus acht Elementen (das Herzstück, vier Lautsprecher, ein Verstärker und zwei akustische Dämpfer) wird für rund 4000 Euro erhältlich sein. Eine Erweiterung des Basissystems ist auf bis zu 44 Lautsprecher möglich.

Foto: Bang & Olufsen