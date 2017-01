(nr) - Denken Sie positiv: Schlank wird man nicht zwischen Weihnachten und Silvester, sondern an den Tagen davor und danach. Der erste Schritt zur Wunschfigur beginnt mit einem neuen Sportoutfit und ein paar simplen Tricks.

Mehr ist weniger



Statt eines ganzen Kekses sollten Sie sich lieber gleich mehrere Stücke davon auf den Teller laden. Denn wer die gleiche Menge in viele kleine Portionen aufteilt, isst tendenziell weniger.

Doppelt entmoppelt

Aufräumen verbrennt nicht nur Kalorien, sondern bewahrt Sie auch davor, in Stresssituationen zum Krümelmonster zu mutieren. Forscher fanden heraus, dass gestresste Frauen in einer unordentlichen Küche häufiger zu Keksen greifen als in einer aufgeräumten.

Keine Spuren verwischen

Ordnung ist schön und gut, aber Sie sollten es nicht übertreiben – zumindest während Sie schlemmen. In einer Studie verspeisten die Teilnehmer rund 30 Prozent mehr Chicken Wings, wenn die abgenagten Knochen zwischendurch abgeräumt wurden, als wenn sie sich auf dem Tisch stapelten.

An Gewicht zulegen

Aber bitte bloß, wenn es ums Gewicht Ihres Geschirrs geht! Forscher setzten ihren Versuchsteilnehmern eine von drei verschieden schweren Schüsseln vor, die jedoch mit der gleichen Portion Joghurt gefüllt waren. Die Probanden bewerteten den Joghurt in den schweren Schüsseln als geschmacksintensiver und leckerer. Zudem machte er angeblich schneller satt.

Picken statt schaufeln

Wer langsam isst, braucht bekanntlich nicht soviel um satt zu werden. Dumm nur, dass das mit dem Langsam-Essen vielen so schwer fällt. Die Wahl des richtigen Bestecks kann Abhilfe schaffen: Eine Untersuchung ergab, dass Menschen, die kleine Gabeln statt großer benutzen, rund 21 Prozent weniger zu sich nehmen.

Konzentration, bitte!

Sie essen mit links? Dann sollten Sie es zur Abwechslung mit der rechten Hand probieren. Auch diese ungewohnte Handlung führt laut Wissenschaftlern dazu, dass wir langsamer, konzentrierter und somit weniger essen.

Reine Ansichtssache

Aus den Augen, aus dem Sinn? Dieses Prinzip funktioniert tatsächlich. Wer Snacks in blickdichte Behälter verpackt und schwer zugänglich verstaut, vergreift sich seltener daran. So zeigte ein Versuch mit Büroangestellten, dass diese 23 Prozent weniger Süßes naschten, wenn es in einer blickdichten Box statt einer durchsichtigen Schale aufbewahrt wurde.