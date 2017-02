Von Jacob Vikari



Ich stehe in einem Haufen feiner Späne, höre meine eigene Stimme nicht und schaue auf das Blut, das meinen Zeigefinger hinabrinnt. Und ich habe das erste Mal Respekt vor der Maschine vor mir: 6.000 Umdrehungen, wendig in drei Achsen, mit der Kraft und der Präzision, in Minuten aus einem Block Eichenholz einen Adlerkopf zu machen. Das. Ist. Zu. Stark. Wie kommt dieses gefährliche Gadget auf den Boden meines Büros?

Vor zehn Jahren hatte der Erfinder Edward Ford die Idee, dass CNC-Fräsen, diese sperrigen Maschinen aus der Industrie, die dank moderner Steuerungstechnik höchst präzise arbeiten, doch für den Heimgebrauch zu machen sind ...