(tom) - Einer der Väter des "Superjhemp" ist tot, der Zeichner Roger Leiner starb am 28. Dezember. Die traurige Nachricht fand ihren Widerhall nicht nur in den Feuilletons der Luxemburger Zeitungen - auch in den sozialen Medien wurde getrauert.



"Superjhemps" zweiter Vater, der Texter Lucien Czuga, nennt Leiner "mein Freund und Komplize, mein Alter Ego und mein anderes Ich" - und ist zuversichtlich, dass Leiner mit dem Zeichnen auch "da, wo er jetzt ist" nicht aufhören wird.



Premierminister Xavier Bettel attestiert Leiner "ein gutes Gespür für Luxemburg und seine Leute".



Mam Roger Leiner verléisst eis vill ze fréi ee Kreativen, deen ee gutt Gespier hat fir Lëtzebuerg a seng Leit. Mäi Bäileed un d'Famill.XB — Bettel Xavier (@Xavier_Bettel) December 29, 2016

Für die Wochenzeitung "d'Lëtzebuerger Land" steuerte Leiner quasi über seine komplette Karriere Karikaturen bei - jede Woche.

Zanter 1982 huet de Roger Leiner all Woch Karrikature fir d'Lëtzebuerger Land gezeechnet. Haut ass hien verstuerwen. RIP, Roger! MERCI! — d'Lëtzebuerger Land (@Letzland) December 29, 2016

Zeichner-Kollege Andy Genen setzt, standesgemäß, auf Bilder statt Worte.



Leiner werde den Luxemburgern auf ewig im Gedächntis bleiben, schrieb der frühere Premierminister und heutige EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker.



.@JunckerEU : le caricaturiste Roger Leiner, partie intégrante du paysage luxembourgeois, demeurera éternellement dans nos mémoires. — EU zu Lëtzebuerg (@UE_Luxembourg) December 29, 2016

Die Schauspielerin Desirée Nosbusch bringt es auf den Punkt. "Was für eine traurige Nachricht."