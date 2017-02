von Pol Schock

Stell Dir vor, es gibt Zombies unter uns und niemand merkt es. So – oder so ähnlich – könnte der Untertitel der neuen Netflix-Sitcom „Santa Clarita Diet“ mit Drew Barrymore lauten. Denn während die meisten Produktionen des Zombiegenres sich durch panische Massenszenen und apokalyptische Untergangsästhetik auszeichnen, wird Sheila (Drew Barrymore) in „Santa Clarita Diet“ plötzlich zum Zombie und versucht ihr bürgerliches Leben in den Suburbs von Los Angeles weiterzuführen.



Die Verwandlung vollzieht sich während eines normalen Arbeitstages. Die Immobilienmaklerin zeigt mit ihrem Geschäfts- und Ehepartner Joel (Timothy Olyphant) einem kaufwilligen Pärchen ein Luxushäuschen. Als sie gerade dabei ist, das exquisite Schlafzimmer zu preisen, erbricht sie einen grünen Strahl in atemberaubender Manier auf den flauschigen Teppich. Ein Unfall, wie alle zunächst denken. Doch als sie sich ein zweites, drittes, viertes Mal übergibt, ja, das gesamte Badezimmer mit Erbrochenem überzieht, ist klar: Mit Sheila stimmt etwas nicht.



Tot und untot

Tot und untot gleichzeitig, lautet die Diagnose. Denn sie hat zwar keinen Puls, aber dafür Appetit auf Leben: Sheila strotzt vor Energie, Woll- und Fleischeslust. Zu Beginn begnügt sie sich noch mit rohem Hühnchen oder Hack aus der Styroporschale des Kühlschranks. Doch schnell wird klar, dass sie sich nach etwas anderem sehnt: Menschenfleisch – und zwar lebendiges Menschenfleisch. Denn auch ein vorübergehender Versuch, im Leichenschauhaus das passende Buffet zu finden, erweist sich als unbefriedigend.

Doch wie bringt man unbemerkt in der Vorstadtidylle von Santa Clarita Menschen um? Und vor allem: Wen soll man eigentlich verspeisen? „A Young Single Hitler“ lautet Sheilas ganz individueller und innovativer Foodtrend.

Mehr „Desperate Housewives“ als „The Walking Dead“

Autor Victor Fresco („My Name Is Earl“) greift bei „Santa Clarita Diet“ mit beiden Armen in Kunstblut und entscheidet sich für deftigen Slapstick statt düsterem Witz. Mit offensichtlichem Vergnügen arbeitet er sich am miefigen Biedermeier von Santa Clarita ab. Nahezu jede Regel des spießigen Kleinstadtzusammenlebens wird aufs Korn genommen. Während Joel krampfhaft versucht den Familienschein aufrecht zu erhalten, seine Frau einen zweiten Frühling erlebt, zeigt sich Tochter Abby (Liv Hewson) als verständnisvoller Teenager. Somit ist „Santa Clarita Diet“ auch eher mit „Desperate Housewives“ als „The Walking Dead“ zu vergleichen.

Nun ist die Familie in der Vorstadthölle ein reichlich durchgespielter Topos. Und gelegentlich wirkt „Santa Clarita Diet“ auch (zu) albern. Doch wenn Drew Barrymore Hoden zum Frühstück verputzt – irgendwo auch köstlich komisch.

„Santa Clarita Diet“ ist abrufbar über Netflix.