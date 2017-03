Von Pol Schock



Ein Haus, ein Auto, schöne Frauen: Lukas Franke (Matthias Schweighöfer) ist ein Überflieger. Mitte Dreißig und bereits Hotelmanager im berühmten Waldorf-Astoria in Berlin. Eine Sekretärin mit Modelmaßen (Toni Garrn) und eine nicht minder attraktive Ehefrau (Alexandra Maria Lara). Ein Sohn (Franz Hagn) sowie ein schickes Bungalow im feinen Stadtteil Grunewald in Berlin. Es läuft also bei Lukas. Und damit es auch so bleibt, gibt er weiterhin Gas und schüttet sich Red Bull in seinen Kaffee.

Doch an dem Tag, an dem wir Lukas begegnen, gerät sein Leben aus den Fugen. Nach einem Blackout, der ganz Berlin lahmlegt, ist nichts mehr wie es war. Ein Hacker macht ihm sein Leben zur Hölle: er stachelt seine Familie und seinen Arbeitgeber gegen ihn auf, manipuliert seine digitalen Daten und stigmatisiert ihn zu einem hochgefährlichen Terroristen, der von LKA und BND gesucht wird. Lukas Franke verliert seine bürgerliche Identität und wird zum Staatsfeind Nr. 1.



Das klingt nach einem klassischen Szenario, wie man es schon etliche Male gesehen hat. Und das ist auch ein klassisches Szenario, wie man es etliche Male gesehen hat. Dennoch ist der Hype um die Serie „You Are Wanted“ groß. Dafür gibt es genau drei Gründe: „Matthias Schweighöfer“, „Amazon“ und „Deutschland“.

Beginnen wir in umgekehrter Reihenfolge: Seit Jahren wird im deutschen Feuilleton das allzu lahme Fernsehprogramm beklagt. Sehnsüchtig blickt man über den Atlantik, wo selbst mit begrenzten Mitteln fantastische Serien am Fließband produziert werden: „The Sopranos“, „The Wire“, „Breaking Bad“, „House of Cards“ usw. In Deutschland will mit einigen Ausnahmen wie „Club der roten Bänder“ oder „Weissensee“ keinem Regisseur eine gutgemachte massenkompatible Serie gelingen. Der „Tatort“ gilt weiterhin als bestes Serienprodukt. Die Folgen sind meistens sehr nett – aber halt eben nur nett.

Nun hat der US-Digitalkonzern Amazon mit seinem Streamingangebot Amazon Prime sich aufgemacht, diese Lücke zu füllen. Ähnlich wie Netflix will es eigene Serienformate produzieren, angepasst an die Bedürfnisse des jeweiligen nationalen Marktes. „You Are Wanted“ ist der erste Versuch des Streaminganbieters, eine deutsche Serie nach US-amerikanischer Erfolgsformel zu produzieren. Dabei wirkt es fast schon ironisch, dass die erste Serie des Datenkraken sich thematisch mit den Gefahren von Big Data auseinandersetzt ...



Mehr Kopie als Innovation

Mit Mathias Schweighöfer hat Amazon einen äußert beliebten deutschen Schauspieler gefunden, der das Projekt umsetzen soll. Über Schweighöfer selbst ist es dabei ein leichtes zu spotten: Der ewig-süße Trottel, der ähnlich wie Till Schweiger mit seichten Komödien ein Massenpublikum unterhält, bei Kritikern aber – wohl gerade deswegen – stets durchfällt.

Mit „You Are Wanted“ scheint er sich von diesem Bubi-Image emanzipieren zu wollen. Als Regisseur, Schauspieler und Produzent in Personalunion hat er sich die Latte selbst hoch gelegt, und die Rolle des Lukas Falke verlangt es, Kanten zu zeigen.

Und Schweighöfer kann trotz des konventionellen Plots durchaus punkten. Es gelingt ihm, dank Serientypischer Stilmittel Spannung aufzubauen. Er integriert Flashbacks und Flashforwards – also Rückblenden und Ausblicke –, konfrontiert den Zuschauer geschickt stets mit neuen Rätseln und bedient sich des wohl berühmtesten aller Serientricks: dem Cliffhanger. Ähnlich wie etwa bei „24“ mit Kiefer Sutherland erscheint kurz vor Ende einer Folge ein Schlüsselmoment: eine geheimnisvolle Botschaft, ein Mord oder ein sogenannter Turn. Dadurch ist Bingewatching garantiert – die sechs Folgen lassen sich locker an einem Wochenende anschauen.

Dennoch wirkt „You Are Wanted“ wie ein Sammelsurium von bereits Bekanntem. Es ist mehr Kopie als Innovation. Schweighöfer hat das Format der US-Serien lediglich ins Deutsche übertragen. Aber immerhin: die Übersetzung ist gelungen.



_________________



„You Are Wanted“ läuft auf der Streamingplattform: www.primevideo.com

Amazon hat eine zweite Staffel in Auftrag gegeben.