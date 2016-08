(C.) Elvira Mittheis ist die neue künstlerische Leiterin des „Festival de Wiltz“. Von 2008 bis 2014 arbeitete sie im CAPe Ettelbrück, war dort Pressesprecherin und betreute das Marketing. 2014 folgte sie Ainhoa Achutegui ins „Centre Culturel de Rencontre Neimënster“, wo sie zuständig ist für Marketing, Kommunikation, Social Media, diverse Projekte managt und in der Programmgestaltung mitwirkt.

Elvira Mittheis soll nicht nur das „Festival de Wiltz“ neu beleben, sondern auch neue Impulse für das gesamte kulturelle Leben der Gemeinde bringen wird. Elvira Mittheis wird ihre Arbeit am 1. Oktober 2016 aufnehmen.

Elvira Mittheis wird in ihrer Arbeit unterstützt werden durch die gebürtige Wiltzerin Anne-Marie Krettels. Nachdem sie ihr Studium 2013 mit einem „Master of Arts in Ästhetik, Kunst und Soziologie der Kultur“ abgeschlossen hat, arbeitet Anne-Marie Krettels für das „Luxembourg City Film Festival“ und ist dort Leiterin des Kinder- und Jugendprogramms. Seit 2003 ist Anne-Marie Krettels Mitglied des artistischen Komitees des Wiltzer Festivals. Sie wird in Zukunft die Aufgabe haben, kreative und kulturelle Angebote für Kinder und Jugendliche zu entwickeln sowie das Projekt „Kindermuseum LUDO“ in seinem Aufbau zu koordinieren.

Elvira Mittheis und Anne-Marie Krettels werden innerhalb der Struktur von „Coopérations “ arbeiten und dort den bereits bestehenden soziokulturellen Programmbereich mit ihren neuen Tätigkeiten ergänzen.

Im Okotober wird die „Culture Wiltz a.s.b.l.“ gegründet.