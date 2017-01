Par Nathalie Becker



Fils des Terres-Rouges, Wil Lofy est né le 31 janvier 1937 à Esch-sur-Alzette. Dès 1959, il laisse libre cours à sa passion pour l'art et part se former à Florence, Sesto Fiorentino puis à l'Académie des Beaux-Arts de Paris. Rapidement, il affirme son tempérament hors-norme et son talent pour le dessin, la peinture et la sculpture.

Un brin libertaire, faisant fi des écoles et des tendances de tout poil, Lofy est un plasticien qui va marquer le paysage artistique luxembourgeois au propre comme au figuré ...