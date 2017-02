par Thierry Hick



Sa musique passionne ou ennuie littéralement. On peut y voir un trait de génie ou bien critiquer la pauvreté des moyens mis en œuvre: Philip Glass ne laisse pas indifférent. Osons un parti pris et voyons voir pourquoi le compositeur américain fascine.

Philip Glass a fêté avant-hier son 80e anniversaire. Pour l'occasion, le label Sony Classical a eu la bonne idée de publier il y a quelque temps un coffret regroupant un long chapelet d'œuvres de Philip Glass. Les 24 CDs du coffret ne suffisent pas à faire le tour du catalogue du compositeur. Quelques compositions majeures manquent à l'appel – aucune trace des symphonies ou des pièces concertantes, certains opéras, tels «Akhnaten» ou la bande originale du film «Koyaanisqatsi» sont absentes. Dommage. Des interviews enregistrés de Glass et des arrangements de certaines compositions par des artistes invités sauvent la mise.



Tout a commencé le 4 novembre 1964: ce jour-là un certain Terry Riley présente à San Francisco sa pièce «in C». La musique minimaliste est née. Deux compositeurs américains vont par la suite suivre la brèche ouverte par Riley: Steve Reich (qui a fêté ses 80 ans le 3 octobre dernier) et Philip Glass.

Une nouvelle doctrine

La nouvelle doctrine de composition est simple – rudimentaire diront certains. Une cellule mélodique de quelques notes est répétée indéfiniment. Reich joue avec des structures et rythmiques et utilise une composition fortement contrapunctique – la forme canon est largement utilisée. Glass préfère les schémas additifs dans l'élaboration de ses propos, donc des séquences notes–contre-notes déclinées à l'infini. S'en dégagent souvent un tapis, un magma sonore à plusieurs couches. Derrière cette façade apparemment simple, se cache en fait une structure des plus élaborées.



Je n'ai jamais écrit de musique minimaliste, c'est une pure invention des médias. Philip Glass

Un exemple représentatif du travail de Philip Glass: la pièce de théâtre musical «The Photographer» de 1982. Une séquence de quelques notes arpégées se transforme en un ostinato hypnotisant sur lequel viennent se greffer d'autres éléments chantés, rythmiques ou mélodiques. La construction harmonique de l'ensemble est d'approche très tonale, même si les dogmes d'usage ne sont pas toujours pris au pied de la lettre.

La pulsation rythmico-mélodique n'est pas sans rappeler certaines pages baroques. Le lien étroit entre ces deux univers n'est pas fortuit. Les «Glassworks» ou «Organ Works» du coffret sont de la même trempe. Les plus courageux s'attarderont sur l'opéra «Einstein on the Beach» monté avec Robert Wilson dans les années 70, une époque durant laquelle Philip Glass gagnait sa vie ... comme chauffeur de taxi.

Musique répétitive

Autant d'exemples d'une musique minimaliste du plus bel effet? Philip Glass nous confiait lors de son passage à Luxembourg en 2014 pour la création de «Ifè: Three Yorùbá Songs» avec la chanteuse béninoise Angélique Kidjo: «Je n'ai jamais écrit de musique minimaliste, c'est une pure invention des médias». Le compositeur préfère parler de musique répétitive. Steve Reich, lui-aussi, partage cette vue.

Né dans les années 1960 aux Etats-Unis, le mouvement minimaliste musical, qui comme pour la peinture évolue souvent dans le milieu underground, a profondément marqué et ébranlé la culture musicale occidentale. Philip Glass a pris soin tout au long de sa carrière de voyager beaucoup pour s'ouvrir à d'autres influences et enrichir son langage. Ses collaborations avec Ravi Shankar, Darius Milhaud, Brian Eno ou encore David Bowie ont laissé des traces.

Pour la saison 2017-18 Philip Glass est en résidence d'artiste au Carnegie Hall de New York. Au programme des concerts figurent ses compositions des plus connues au plus obscures, nous promet-on. La Philharmonie de Luxembourg suivra-t-elle le mouvement? Car, il faut le constater, la musique minimaliste – ou répétitive – ne trouve que – trop – rarement le chemin des grandes salles de concert ou orchestres.