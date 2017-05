par Thierry Hick

Kendrick Lamar est à nouveau sur le devant de la scène avec un album corrosif, accusateur, mais aussi très personnel et sombre. L'un des événements musicaux de l'année, prédisent de nombreux spécialistes.



Kendrick Lamar a publié son nouvel opus un vendredi saint. Un signe prémonitoire? Ou est-ce simplement pour éviter de nouvelles fuites comme pour son précédent album «To Pimp a Butterfly» en mars 2015? Une précipitation qui peut aussi s'expliquer par la venue du rapper US au mythique festival de Coachella le week-end de Pâques.



Véritable icône de la scène hip-hop américaine, Kendrick Lamar, avec ses sept Grammys en poche, refait parler de lui. L'artiste – qui pour le magazine «Time» faisait partie en 2016 des 100 plus importantes personnalités du monde – distille au compte-goutte ses coups de gueule.



«Rentrer dedans»

L'enfant de Compton, ville dowtown peu reluisante de L.A., n'a pas oublié ses racines. Loin des clichés souvent bling-bling de bon nombre de rappeurs, Kendrick Lamar préfère «rentrer dedans» pour crier sa révolte, ses angoisses et ses peurs.



Pour s'exprimer, Lamar utilise une poésie corrosive, brûlante et à fleur de peau. N'allez pas chercher de la grande littérature, tel n'est pas le propos. Heureusement!



Les textes des quatorze titres sont le reflet d'un quotidien acide et explosif. «Ever since a young man / All I wanted to be was a gunman» («God»), «I got power, poison, pain and joy inside my DNA» («DNA»): les paroles sont brutales, crues et bien souvent très explicites. Comme un coup de poing elles nous claquent à la figure. Auditeurs sensibles, mieux vaut s'abstenir.



Kendrick Lamar a présenté son nouvel opus en avant-première au festival Coachella en Californie.

Foto: Reuters

Un univers sans fioritures



Mais, n'est-ce pas justement le but recherché par l'artiste? Dépeindre sans fioritures aucunes un univers qui de toute façon n'en supporterait pas! Kendrick Lamar – une voix du mouvement «Black Lives Matter», qui pointe du doigt les brutalités de la police contre les Noirs – , ne fait pas dans la dentelle.



Une vieille dame aveugle qui lui tire dessus alors qu'il lui proposait son aide, la brutalité à chaque coin de rue, les peurs que peuvent vivre les Afro-Américains à différents stades de la vie, le rôle de la famille, la religion et autres formes de croyances, l'amour, la famille: la galette de Kendrick Lamar est tout autant le reflet d'une vie bien mouvementée qu'une allégorie des Etats-Unis tout aussi agités.



Trump et Obama



L'arrivée du président Trump au pouvoir ne va certainement pas arranger les choses, clame et haut et fort le rappeur qui, en 2016 encore partageait le barbecue du président Obama à la Maison blanche lors de la fête nationale du 4 juillet.



Côté musique, l'artiste à la voix profonde et nébuleuse, s'autorise aussi toutes les libertés. Scratches divers, paroles scandées, rythmes rapides, répétitifs, basses puissantes constituent toujours l'ossature principale. D'autres éléments viennent s'y greffer avec malice: chants gospels, mélo- dies aux élans lyriques et autres arrangements harmo- niques, éléments jazzy et funk enrichissent les propos d'un musicien qui se veut avant tout humain.



Une ouverture d'esprit bénéfique qui, une fois encore, va à l'encontre de certains dogmes de la culture hip-hop. L'album «Damn.» est aussi le théâtre d'improbables rencontres. Rihanna, le groupe U2, James Blake sont invités à partager un titre avec le rappeur.



Fort de son succès et sa notoriété, le «bad boy» de Compton signe ici une autobiographie à écouter et à réécouter pour mieux en saisir tous les tenants.