par Thierry Hick



On les avait un peu perdus de vue ces derniers temps, Gast Waltzing et son groupe Largo. Les voilà de retour... du moins «en conserve», car un nouveau concert ne semble pour le moment pas d'actualité.

Comme son nom l'indique sans détour – «Gast Waltzing & Largo – Unplugged Live», le nouvel opus du combo a été enregistré en direct lors d'un concert le 14 janvier 2016 au Théâtre d'Esch/Alzette. La publication de l'album a été de pair avec l'annonce que Largo mettait un terme à ses activités.

Pour marquer le coup, le trompettiste Gast Waltzing a retrouvé sur scène ses fidèles lieutenants de Largo, le guitariste David Laborier – avec qui il partage une longue et fructueuse complicité –, le bassiste Rom Heck et le batteur Rainer Kind. Trois special guests ont également été invités: le pianiste Michel Reis, le saxophoniste David Ascani et le tromboniste Sergei Khmielevskoi.



Gast Waltzing (au centre) entouré de deux de ses plus fidèles lieutenants, le guitariste David Laborier et le bassiste Rom Heck.

Photo: WPR

L'album «Unplugged Live» s'ouvre avec un «Again Here», un premier titre tout en longueur. Fidèles aux matrices du jazz, les musiciens alternent parties chorus et improvisations. Le tout est bien ficelé, mais sans grandes surprises. Comme encore figés par la froide journée de ce 14 janvier 2016, les musiciens peinent quelque peu à prendre leur envol.

«Where Do We Belong» s'ouvre ensuite sur des couleurs orientales avant de s'élancer sur des voies jazz-rock rythmico-percussives variées. Laissant à ses compagnons le temps de s'exprimer – tout particulièrement David Laborier – le boss demeure l'élément fédérateur et rassembleur.

Petit détour par New-Orleans – Largo y a enregistré un album – avec «Glad You'Re Here». Premiers balancements swing de la soirée, enfin! Sur un air de gospel, Gast Waltzing et ses potes s'échauffent, la machinerie sur scène s'anime. Des riffs de blues bien sentis s'enchaînent à des envolées mélodiques – entre autres à la trompette.

Tout aussi animée sera la suite avec «Turnaround». Fraîcheur, insouciance et bonne humeur transpercent d'un ostinato rythmique des plus réussis. Les échappées de Michel Reis au piano donnent à l'ensemble la hauteur nécessaire. La ballade «Your Smile» vient calmer les esprits avant que «Moon Over Sapporo» ne vienne clôturer la fête.



Les risques du live

En vieux routard des scènes, Gast Waltzing était bien conscient qu'enregistrer un album dans des conditions souvent difficiles et délicates du live comportait des risques. Imprévisible et surtout incontrôlable à cent pour cent, une telle aventure est bien plus vivante et réelle qu'un enregistrement en studio. Ce «Largo Unplugged» n'échappe pas à la règle. Quelques petites «pannes» sont bien présentes. Une attaque instrumentale trop timide, un tempo qui traîne du pied, des intonations chancelantes, une balance entre les forces en présence peu reluisante par moment... Rien de bien grave ou dérangeant, certes. Au contraire serait-on presque tenté de dire. Gast Waltzing a, semble-t-il, insisté sur un rendu réel du concert, le plus proche possible de la réalité, sans grosses manipulations de post-production en studio. Une bonne chose. Vive la musique vivante!



Pour ce dernier opus Gast Waltzing prend le parti pris de revisiter certains titres des précédents albums de Largo. Réfutant toute idée d'un best-of remis au goût du jour, le musicien-compositeur préfère une profonde relecture des pièces. «Unplugged», c'est-à-dire totalement acoustique, ce travail révèle bien d'agréables surprises à l'auditeur.