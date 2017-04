Interview: Vesna Andonovic



Sofitel Le Grand Ducal, aus der Bar im achten Stock sieht die Silhouette der Oberstadt Luxemburgs, mit der passenden Lounge-Musik untermalt, wie eine Filmkulisse aus. Die Gesprächspartnerin erscheint auf die Minute pünktlich. Ein fester Händedruck, ein strahlendes Lächeln und die Dame mit wallend-braunem Haar lässt sich auf dem Fuchsia farbenen Sessel gleich gegenüber nieder. Plötzlich sitzt sie da: Vicky Leandros. In den letzten 50 Jahren hat sie über 55 Millionen Tonträger verkauft – und den Startschuss zum internationalen Siegeszug gab Luxemburg, unter dessen Banner sie 1972 mit „Après toi“ den „Grand Prix Eurovision de la Chanson“ gewann.

Vicky Leandros kommt noch regelmäßig ins Großherzogtum, da sie noch zahlreiche Freunde und Bekannte hier hat.

Pierre Matgé

Frau Leandros, haben Sie eigentlich einen Termin mit dem Luxemburger Kulturminister Xavier Bettel? Der müsste Sie, als musikalische Botschafterin des Großherzogtums – mit offenen Armen empfangen ...

(lacht) Dieser Besuch war zugegebenermaßen sehr spontan, daher klappt es dieses Mal mit einem Wiedersehen leider nicht! Wir sind uns im vergangenen Jahr zum ersten Mal persönlich begegnet. Ich finde ihn unglaublich sympathisch und zu meinem Konzert am 28. April in der Rockhal habe ich ihn natürlich bereits eingeladen ...

Sie sind gebürtige Griechin, leben seit Jahren in Deutschland, werden von Fans in Japan gefeiert und haben für Luxemburg beim „Grand Prix Eurovision de la Chanson“ gewonnen. Bräuchten wir nicht in der aktuellen Weltlage mehr solcher positiver Lebensgeschichten, die Grenzen überwinden ...

Die bräuchten wir heutzutage natürlich ganz besonders. Musik trägt ja bekanntlich dazu bei, dass Grenzen überwunden werden, Menschen sich ein stückweit besser verstehen und toleranter miteinander umgehen.

Bräuchte die Welt – zu ihrem Glück – eigentlich auch mehr Schlager?

Sie braucht einfach nur Musik – und da muss es von allem geben, damit jeder für sich genau das aussuchen kann, was ihm am besten gefällt! Ich persönlich singe ja von Chanson bis hin zu griechischem Folklore – von Musik kann man nämlich nie genug haben!



Das Siegerlied von 1972 wurde von Ihrem Vater, Leo Leandros – gemeinsam mit Klaus „Nick“ Munro – komponiert. Der Papa war damals sicherlich noch stolzer als das kleine Luxemburg über diesen Erfolg ...

Ja! Er und Nick Munro haben meine ganzen Erfolge geschrieben – von „Après toi“ bis „Ich liebe das Leben“ – alles Titel, die so international waren, dass wir sie neben Deutsch auch meist gleichzeitig auf Französisch, Englisch und Griechisch aufgenommen haben.



Ich kenne Luxemburg schon seit meiner Kindheit und war sehr oft hier

Wie lief das Auswahlverfahren damals?

Die sechs besten Komponisten wurden zurückbehalten, haben je einen Titel geschrieben und eingereicht – und eine Jury von Radio Luxemburg suchte dann das Teilnehmerlied aus: meines ...



Wie gut kannten Sie das Großherzogtum denn überhaupt, bevor Sie unter seinem Banner starteten?

Ich kenne Luxemburg schon seit meiner Kindheit und war sehr oft hier: Als ich „Messer, Gabel, Schere, Licht“ herausbrachte, war ich gerade 13 Jahre alt und beim Radio waren damals Frank Elstner, mit dem mein Vater gut befreundet war und noch ist, Dieter Weidenfeld und natürlich das „Urgestein“ Camillo Felgen.

Yves Dessca schrieb damals den Text von „Après toi“. Sprachen Sie wirklich auch schon Französisch?

Ich war damals noch sehr jung, hatte aber schon früh Französisch gelernt, weil ich die Sprache einfach mochte – und sie mir zum Singen sehr gut lag: Ich konnte mich darin immer sehr gut ausdrücken.

Vicky Leandros war, ist und bleibt Luxemburg stark verbunden - nicht nur weil sie ihre Kochkünste hier verfeinern konnte.

Pierre Matgé

Sie haben später nicht nur auf Deutsch, Französisch Griechisch und Englisch gesungen, sondern auch Niederländisch, Spanisch und sogar Japanisch: Eine Notwendigkeit für eine internationale Karriere?

Nein, nicht unbedingt – und Japanisch auch nicht so oft. Ich hatte damals schon über 30 Alben herausgebracht, und eines Tages fragten mich die höflichen Japaner sehr höflich, ob ich denn nicht auch in ihrer Sprache auf Japanisch singen wolle. Diesen Wunsch konnte ich ihnen ja kaum abschlagen – auch wenn die Aussprache natürlich schwierig war und wir nächtelang im Studio saßen, um dieses Album aufzunehmen.

Wie macht man das denn, wenn man den Text so nicht versteht?

Er wurde mir ja zuvor auf Englisch übersetzt, denn ich wollte natürlich verstehen, worüber ich singe, um es dementsprechend auch ausdrücken zu können.

Ich koche ja bekanntlich sehr gerne für Familie und Freunde – und Luxemburg ist, in Sachen Gastronomie, nicht zu überbieten

2011 haben Sie für die Cover-Version von Scooter, den Refrain ihres „L'amour est bleu“-Hits – der Titel mit dem Sie bereits 1967 für Luxemburg beim Grand Prix antraten – wieder aufgenommen. Welche Erinnerungen hat dies geweckt?

Wir wollten ein Duett zusammen produzieren, denn er ist ein lieber Freund von mir – auch wenn er eine ganz andere Musik macht, als ich. Und er hatte – zu meiner großen Überraschung – dieses Lied ausgesucht. Ich finde, es ist eine ganz besondere Aufnahme auch wenn ich selbst „L'amour est bleu“ weiterhin regelmäßig bei meinen Konzerten singe.

Wie stellen Sie die Programme für diese Auftritte zusammen?

Ich mache eine Mischung aus neuen Titeln und älteren Erfolgen – da ist z. B. „L'amour est bleu“ natürlich auch oft mit dabei.

Sie blicken auf 50 Jahre Karriere im Musikgeschäft zurück: Haben Sie es in all dieser Zeit einmal bis ins polnische Lodz geschafft, wohin sie mit Theo ja fahren wollten?

(lacht) Wenn ich ehrlich bin: Nein. Wir nehmen es uns zwar immer wieder vor, auch mal einfach so, mit Freunden, dahin zu fahren und sind schon wiederholte Male von der Bürgermeisterin dorthin eingeladen worden – doch irgendwie, habe ich es bislang noch nie geschafft – aber wer weiß ...





Die Karrierepause für die Erziehung der Kinder würde Vicky Leandros niemals missen wollen.

Pierre Matgé

In Luxemburg sind sie ja öfter zu Gast, als man meinen könnte ...

Ja, ich habe noch eine Menge Bekannte im Großherzogtum. Und ich koche ja bekanntlich sehr gerne für Familie und Freunde – und Luxemburg ist, in Sachen Gastronomie, nicht zu überbieten: Ich habe hier viel hinzugelernt!

Ein besonderes Rezept?

Sehr feine Soßen – mit Wein und Senf ...

Wie spannend waren die 70er-, 80er- und 90er-Jahre für Sie als Sängerin?

Es war für mich stets spannend: die Herausforderung und die Leidenschaft zum Singen, zu den Texten hat sich nie geändert. Auch wenn ich ungefähr zehn Jahre lang eine „Babypause“ eingelegt habe, weil ich für meine drei Kinder da sein und sie selbst großziehen wollte.

Und wie hat sich das Musikgeschäft in dieser Zeit verändert?

Es hat sich sehr verändert: Es ist ganz und gar visuell geworden. Früher gab es weder Videos noch DVDs und es war spannend zu sehen, dass man durch diese neuen Mittel neuen Erfolg haben konnte. Durch das Internet hat sich der Verkauf und somit das Geschäft für die Schallplattenindustrie zwar verschlechtert, dennoch bleibt die Musik für mich etwas grundlegend Positives.

Sie haben in ihrem Leben weit mehr als 4 000 Lieder eingesungen. Gibt es persönliche Favoriten?

Ja, schon: natürlich „Après toi“ und „Ich liebe das Leben“ sprich „J'aime la vie“ aber auch ein paar griechische Titel – und Brels „Ne me quitte pas“ und Mort Shumans „Le lac majeur“ ... Ich müsste eine sehr lange Liste schreiben. (lacht)

Erinnern Sie sich noch an Ihren ersten Auftritt vor Publikum?

Das ist lange her: Ich war mit „Messer, Gabel, Schere, Licht“ im Fernsehen und da war ein Teil meiner Schulklasse im Studio.

Wie aufgeregt waren Sie?

Schon etwas. Ich war immer ziemlich aufgeregt und das Lampenfieber ist über die Jahre schlimmer geworden. Bei der Eurovision war ich gerade mal erst 15, ich trat auf die Bühne, wusste nicht, wie viele Million Menschen da zuschauten und habe einfach gesungen – und empfand Freude und Spaß dabei. Doch als Künstler hat man eine Verantwortung, dessen bin ich mir immer bewusster geworden, und dementsprechend wuchs auch das Lampenfieber.



Wie macht man das: 50 Jahre im Geschäft sein und dabei nicht altmodisch werden?

Das weiß ich so gar nicht.



Ich denke nicht, dass ich weiser geworden bin, denn ich ertappe mich oft dabei, die gleichen Fehler zu wiederholen.

Es brauchte bis ins Jahr 2000, um ein erstes Album mit eigenen Kompositionen, „Jetzt“, zu veröffentlichen. Wieso so lange?

Na ja: „Never change a winning team“ – und ich hatte mit Nick Munro und meinem Vater ein super Team, das für mich einen Erfolg nach dem anderen schrieb. Mein Vater hat mich jedoch, bereits 1996 – beim Album „Gefühle“ – ermuntert zu texten.

Der Titel Ihres letzten Albums klingt ganz philosophisch: „Ich weiß, dass ich nichts weiß“. Was würden Sie noch gerne erfahren bzw. lernen?

Alles! Ich weiß doch nichts ... (lacht) Ich denke nicht, dass ich weiser geworden bin, denn ich ertappe mich oft dabei, die gleichen Fehler zu wiederholen. Daraus entstand die Idee zu diesem Titel – frei nach Sokrates, natürlich ...

Auch nach Jahrzehnte langer, internationaler Musikkarriere verspürt Vicky Leandros noch immer Lampenfieber.

Pierre Matgé

Sprechen wir kurz über die Privatfrau Vicky: Wie vereint man internationale Karriere mit Familie?

Ich habe mir einfach die Zeit für meine Familie genommen – und würde auch keine einzige Minute davon missen wollen!

Wissen Ihre Enkel eigentlich, dass Omi 2005 auch bei „Felix – Ein Hase auf Weltreise“ mitgemacht hat?

Natürlich, das hören die beiden nämlich schon!



Wenn man mit dem Herzen dabei ist, sollte man das machen, was man möcht.

Ihre jüngste Tochter, Sandra von Ruffin, ist Schauspielerin: Das Showbusiness kennend, hätten Sie sich einen anderen Job für Sie gewünscht?

Wenn man mit dem Herzen dabei ist, sollte man das machen, was man möchte – und das ist sie: eine leidenschaftliche Schauspielerin. Nach ihrer Ausbildung an der „London Academy of Drama and Music“, wo sie neun Stunden am Tag Shakespeare spielte, hatte sie im letzten Jahr nun ihre ersten beiden großen Fernsehrollen. Sie hat auch in Berlin das griechische Filmfestival ins Leben gerufen, um ein anderes, positives Bild des Landes zu zeigen und dabei unterstütze ich sie so gut ich kann.

Wenige Ihrer Fans wissen, dass Sie auch politisch aktiv waren: Zählt es zu den Aufgaben eines Künstlers, sich öffentlich zu engagieren?

Das muss nicht sein. Ich wurde zwei Mal in meinem Leben gefragt: Kultursenatorin von Hamburg zu werden, was ich ablehnen musste, weil ich zu viele Verträge hatte; später wurde ich zur Stadträtin für Kultur und internationale Beziehungen und Vizebürgermeisterin von Piräus, wo meine Mutter geboren wurde. Es war eine schwierige Zeit, es fehlte an Mitteln, und die Situation war unübersichtlich, deshalb hörte ich auch nach zweieinhalb Jahren auf.



Vicky Leandros am 28. April in der Rockhal (Türen 19 Uhr, Konzert: 20 Uhr). Tickets: 98,75-41 Euro über Tel. 47 08 95-1, www.luxembourg-ticket.lu oder www.ticket-regional.de.

Von Vassiliki zu Vicky

Vicky Leandros wurde am 23. August 1952 als Vassiliki Papathanasiou auf Korfu geboren. Nach ihrem „Grand Prix Eurovision de la Chanson“-Sieg für Luxemburg mit „Après toi“ im Jahr 1972 landete sie über 40 Top Ten-Hits in Europa, Kanada und Japan und wurde mit Songs wie „L’amour est bleu“ (mit dem sie bereits 1967 für Luxemburg den vierten Platz beim „Grand Prix Eurovision de la Chanson“ belegte), „Ich liebe das Leben“, „Ich bin wie ich bin“ oder „Theo, wir fahr’n nach Lodz“ berühmt. Mit mehr als 4 000 eingesungenen Liedern, 50 Albumveröffentlichungen weltweit und mehr als 55 Millionen verkauften Tonträgern zählt sie zu den erfolgreichsten Künstlerinnen überhaupt. 2015 feierte sie ihr 50. Bühnenjubiläum.