(vb) – Vor einem Jahr sind die Urheberrechte an Adolf Hitlers „Mein Kampf“ ausgelaufen. Eine wissenschaftliche Ausgabe sorgte auch in Luxemburg für Diskussionen. Das Buch wurde ein Bestseller, doch der Aufschrei blieb aus.

Im Münchner „Institut für Zeitgeschichte“ widmen sich Historiker in nüchterner Arbeitsatmosphäre der Aufarbeitung der nationalsozialistischen Vergangenheit Deutschlands. Die wissenschaftliche Einrichtung verfasst hauptsächlich Gutachten für Gerichte und Ministerien. Dass die kommentierte Ausgabe von Hitlers „Mein Kampf“ mit 85 000 verkauften Exemplaren ein Kassenschlager werden würde, hatte man in München nicht erwartet. „Diese Verkaufszahlen haben uns überrollt“, sagt Institutsdirektor Andreas Wirsching der Nachrichtenagentur dpa. Im April erklomm „Mein Kampf“ sogar den ersten Platz der Spiegel-Bestsellerliste im Bereich Sachbuch.

Auch im Ausland stieß das Werk auf großes Interesse. Seit Januar 2016, als das Buch in den Handel kam, wurden die beteiligten Wissenschaftler immer wieder zu Seminaren und Veranstaltungen eingeladen - von Amsterdam über Moskau und Toronto bis Zürich.

In Luxemburg war das mit unzähligen Fußnoten und Anmerkungen versehene Manifest aus dem Jahr 1925 frei erhältlich – obwohl Staatsminister Xavier Bettel bei der Erscheinung des Werks darauf gepocht hatte, dass sich die Luxemburger Buchhändler durch den Verkauf von „Mein Kampf“ strafbar machen würden. In der Antwort auf eine parlamentarische Anfrage stellte Bettel sogar Geldstrafen bis 25 000 Euro und die Konfiszierung der betreffenden Bücher in Aussicht.

Der Luxemburger Buchhandel ließ sich von dieser Einschätzung nicht beeindrucken und verkaufte Hitlers Hetzschrift trotzdem. Der Anwalt Jean-Jacques Schonckert etwa wies im Mai 2016 darauf hin, dass ein Verbot nach Strafgesetzbuch nicht unbedingt gegeben sei. Ein solches Verkaufsverbot würde "vor keinem Gericht, weder in Luxemburg noch vor dem Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte standhalten", so Schonckert im Gespräch mit dem "Luxemburger Wort".

„Wir wollten keine Vorzensur“

In den Buchläden des Großherzogtums ist die wissenschaftliche Ausgabe des von einem Mythos umgebenen Buches durchaus auf das Interesse der Leser gestoßen. „Das Buch hat sich gut verkauft, war aber kein Bestseller“, sagt Dirk Sumkötter, Direktor der Buchhandlung Ernster. „Zu 90 Prozent waren die Käufer Historiker, Forscher oder Geschichtslehrer.“ Der ganz normale Leser habe bei dem umfassenden Werk, dessen zwei Bände insgesamt sechs Kilogramm wiegen, weniger zugegriffen. Die Buchhandlung Ernster war vor einem Jahr bewusst das Risiko eingegangen, „Mein Kampf“ zu verkaufen, obwohl sich die Firma damit genau genommen in der Illegalität befunden habe. „Wir wollten keine Vorzensur für unsere Kunden einführen“, sagt Sumkötter heute. Für diese brisante Entscheidung habe Ernster viel Leserpost bekommen, „auch zustimmende“.

Auch in Deutschland kam die kommentierte Neuauflage einem juristischen Spagat gleich. Die unkommentierte Publikation des Original-Textes steht immer in der Gefahr, den Tatbestand der Volksverhetzung und der Verbreitung von verfassungsfeindlicher Propaganda zu erfüllen. Für die kommentierte Ausgabe des Instituts für Zeitgeschichte gilt dieser Vorwurf als entkräftet. Auch antiquarische Exemplare aus der Zeit vor 1945 waren in Deutschland straffrei zu kaufen. Mit der Zeit wurde aus den Reihen der Historiker der Ruf nach einer Aufhebung des Verbots von „Mein Kampf“ immer lauter, da interessierte Leser den Text problemlos im Internet abrufen konnten.

Hitler verdiente an „Mein Kampf“ Millionen

Da die Urheberrechte nach deutschem Recht 70 Jahre nach dem Tod des Autors auslaufen, braucht das Institut für Zeitgeschichte die Verkaufserlöse für den unverhofften Bestseller nicht zu teilen. Dabei hat der ursprüngliche Autor schon zu Lebzeiten mit seinem Werk ordentlich Kasse gemacht. 1925 schrieb Adolf Hitler im Gefängnis das Manifest mit dem Ziel, später Einnahmen zu erzielen. Diese Rechnung ging voll auf: Er sicherte sich im Vertrag mit einem parteinahen Buchverlag großzügige Tantiemen. Nach der Machtergreifung, als die Auflage in die Millionen ging, sorgte der Diktator sogar dafür, dass ihm die Tantiemen sogar steuerfrei ausgezahlt wurden. Laut jüngerer Forschung dürfte Hitler an „Mein Kampf“ zwölf Millionen Reichsmark verdient haben. Das wären nach heutiger Kaufkraft rund 100 Millionen Euro.