(thi) - Enrico Lunghi hat einen neuen Job: Der frühere Mudam-Direktor tritt bald seine neue Stelle bei der Script-Verwaltung des Unterrichtsministeriums an.



Nachdem er seinen Posten im Zuge der Lunghi-RTL-Affäre abgegeben hatte, stellte sich die Frage um die berufliche Zukunft von Enrico Lunghi.



Arbeitgeber von Herrn Lunghi war die Stiftung Musée d'art moderne Grand-Duc Jean. Beim Museum für zeitgenössische Kunst verrichtet er seine Arbeit unter dem Statut des "congé sans traitement".

Nach seinem Abgang vom Mudam hatte Lunghi sich einen Posten in der Forschung oder im Unterrichtswesen gewünscht.



"Wird sich mit der Zeit ergeben"



Nun wurde sein Posten vom Kulturministerium ins Unterrichtsministerium transferiert. Lunghi wird also beim " Service de Coordination de la Recherche et de l'Innovation pédagogiques et technologiques" (SCRIPT) angestellt sein. Wann er seine neue Arbeit antreten wird, weiß er noch nicht genau. Über den Inhalt seiner neuen Tätigkeit hat er ebenfalls keine weiteren Details. "Das wird sich mit der Zeit ergeben", so Lunghi.



In der Causa Lunghi-RTL hat sich Kulturminister Xavier Bettel vergangene Woche für eine Sanktion gegen den ehemaligen Mudam-Direktor Enrico Lunghi ausgesprochen. Dabei handelt es sich um eine Verwarnung.