Interview: Vesna Andonovic - Kinos haben eine lange Tradition in Luxemburg – heutiges Flagschiff ist die kürzlich vom belgischen Kinepolis übernommene Utopia-Gruppe. Ihre Geschichte, vom bescheidenen Ciné Club in den 1980ern zum internationalen Multiplex-Konzern, erzählt nun Yves Steichen in einem Buch.



Herr Steichen, was macht die Grundlage einer Universitätsarbeit aus dem Jahr 2012 eigentlich für normalsterbliche Leser interessant?



Erst mal das Thema, denn es handelt sich hier um ein populäres Kino, das sehr vielen Menschen ein Begriff ist, da viele seine Entwicklung „live“ miterlebt haben ...