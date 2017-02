Par Marie-Laure Rolland

Cela fait 76 ans que les six personnages de Luigi Pirandello sont en quête d'auteur. Changement de programme à partir du 1er mars au TNL: c'est un compositeur qu'ils recherchent. Une variation mise en paroles et musique par Claude Lenners et Frank Hoffmann. Nous sommes allés dans les coulisses voir comment se déroulent les répétitions avant la première mercredi.

"Prends un taxi!"



Il y a affluence cet après-midi là route de Longwy, au Théâtre National du Luxembourg ...