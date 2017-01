(C.) «Barrage», le nouveau long métrage de Laura Schroeder, sera présenté en première mondiale dans la section Forum de la 67e édition de la Berlinale (9 au 19 février 2017).



Le film, écrit par Laura Schroeder et la romancière française Marie Nimier, est un drame féminin porté par l’actrice Lolita Chammah. Tourné en grande partie près du lac de la Haute-Sûre, «Barrage» compte également dans sa distribution Isabelle Huppert, ainsi que la jeune Thémis Pauwels. Les acteurs luxembourgeois Charles Muller, Marja-Leena Juncker et Luc Schiltz complètent le casting.



Le film raconte l'histoire de Catherine. Elle retourne au Luxembourg afin de renouer avec sa fille Alba, élevée par la mère de Catherine, Elisabeth. Alba se montre froide et distante avec cette étrangère apparue inopinément dans sa vie. Quant à Elisabeth, elle n’a d’autre intention que de protéger sa petite-fille, et de tenir Catherine à l’écart. Un jour, Catherine n’y tient plus : contre l’avis de tous, elle décide d’emmener Alba en excursion, près d’un lac au nord du pays. Commence alors un voyage insolite, où la jeune femme devra comprendre à ses dépens que son plus grand adversaire est peut-être blotti au fond d’elle-même.



Ce deuxième film de Laura Schroeder est coproduit par Red Lion (Luxembourg), Entre Chien et Loup (Belgique) et Mact Productions (France).



Deux autres coproductions sélectionnées



Une autre coproduction luxembourgeoise est nominée pour la Berlinale: «Es war einmal in Deutschland...» de Sam Garbarski. On verra le film dans la section Berlinale Special Gala.

"Richard the Stork", une coproduction (animation 3D) réalisée par Toby Genkel et Reza Memari (Melusine Productions) – en compétition dans la section Generation Kplus.

Visibilité pour des projets en développement



Par ailleurs, le projet en développement «Dead Noon» du réalisateur luxembourgeois Jeff Desom (Samsa Film) fait partie des 36 projets issus de 29 pays sélectionnés à la 14e édition du marché de la coproduction de la Berlinale et sera présenté devant un panel de coproducteurs, experts, distributeurs et partenaires financiers internationaux.



Toujours à la Berlinale, 2 sociétés luxembourgeoises ont été choisies parmi 10 startups au marché du film européen qui accueille depuis 2015 l'«EFM Startups» pour présenter les nouveaux outils et les nouvelles stratégies qu’elles développent aux professionnels du cinéma et de l’audiovisuel. Il s’agit de la société Realab avec son outil «Virtelio» (un logiciel de montage de réalité virtuelle) et de la société Aiva Technologies avec son produit Aiva (une intelligence artificielle qui compose de la musique classique).