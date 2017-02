Von Pol Schock

Es beginnt mit Iron Maiden. Licht aus. Anlage hoch. Und Bruce Dickinson singt "White Man Came Across The Sea", die ersten Zeilen von "Run To The Hills". Die Zuschauer im nicht ganz ausverkauften "Atelier" nehmen das "Heavy Metal"-Geschenk dankend an und zeigen "das" Symbol: Der Zeigefinger und der kleine Finger der rechten Hand werden von der Faust abgespreizt, während der Daumen auf ihr bleibt. Sieht aus wie Teufelshörner - andere wollen eher eine Pommesgabel erkennen.

Der Auftakt ist Trivium somit bereits gelungen, ohne dass sie eine einzige Note gespielt, gesungen oder gegrölt haben ...