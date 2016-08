(red.) - Ob Strandurlaub, Stadtreise, Abenteuer im Grünen oder „mat der Heibleifskäerchen“ – die Sommerzeit gilt als Lese-zeit. Und damit Sie auch in diesem Jahr beim Griff in die Seiten nicht daneben liegen, stellt die Kulturredaktion Ihnen passenden Lesestoff aus vier Kategorien vor: Was zum Lachen, was Spannendes, was Anrührendes und was für Klassikerfreunde. In diesem Sinn: Bonne lecture!