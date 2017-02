(tom) - Kalender und Rotstift raus, Punkrocker: Am 12. Juni gastiert mit Green Day einer der größten aktiven Punkbands in der Rockhal.



Ihr drittes Album "Dookie" mit den Singles "Basket Case" und "When I come around" katapultierte die Band aus Kalifornien 1994 an die Spitze des internationalen Punk-Revivals. Seitdem folgten in schöner Regelmäßigkeit Hits wie "Boulevard of Broken Dreams" und "American Idiot", die den Green-Day-Sound definieren.

Am 7. Oktober 2016 erschien das aktuelle Album "Revolution Radio", mit dem die Band erneut auf Welttour geht.

Tickets für die Show in der Rockhal gehen am Freitag ab 10 Uhr im online-Shop unter www.atelier.lu in den Vorverkauf.



