Pour sa 43e saison, le TOL veut une nouvelle fois surprendre le public avec des textes qui prouvent que le rire est très souvent une des meilleures façons de parler de notre monde.



Une saison durant laquelle ce «petit théâtre» de la route de Thionville proposera quatre créations typiques de la politique qu’il a menée ces dernières années : des pièces aux sujets en phase avec nos préoccupations humaines et sociétales, grâce à des textes au beau dynamisme théâtral, de grande intensité scénique.



Thématique tragique

La première création (à partir du 27 octobre), est signée par l’auteur luxembourgeois Tullio Forgiarini. «Du ciel», mise en scène par Véronique Fauconnet, est typique de l’esprit de la saison: elle aborde une thématique tragique, celle de tous ces réfugiés qui, jour après jour, tentent de traverser la Méditerranée. Mais le point de vue est surprenant: Julien rentre chez lui et trébuche sur le corps d’une jeune femme trempée gisant sur son tapis ! Comment gérer cela?



Véronique Fauconnet mettra en scène la pièce "Du ciel" de Tullio Forgiarini.

Photo: Lex Kleren

Seconde proposition: «La Putain de l’Ohio» de l'auteur israélien Hanokh Levin. Cette comédie burlesque raconte l'histoire d'un père qui veut fêter ses 70 ans avec une prostituée et son fils. Tout cela ne s’embarrasse guère de bonnes manières ! Mais sous-jacente au déferlement des situations et des dialogues, s’impose peu à peu, inexorablement, une incroyable dimension existentielle. Tout cela baigne aussi dans un certain humour. Frédéric Frenay en relèvera le défi de la transposition scénique à partir du 19 janvier.

Trois femmes au quotidien décalé

«Moulins à paroles» confrontera les spectateurs à l’univers si particulier du Britannique Alan Bennett (à partir du 6 avril) : trois petits récits, trois femmes au quotidien décalé . De l’anodin en apparence, mais qui ne tarde pas à révéler une portée davantage universelle. C’est tragique et c’est comique ; c’est humain. Cela touche, cela fait rire, cela émeut, cela interroge. La mise en scène de cette «comédie salvatrice» est confiée à Jérôme Varanfrain.



Avec «L’Ouest solitaire», mise en scène par Marion Poppenborg à partir du 15 juin, l’auteur irlandais Martin McDonagh, propose un de ces huis clos dont il a le secret: deux frères en perpétuel conflit, une femme qui surgit, un prêtre aux intentions rédemptrices. C’est désespéré et drôle.



D’autres propositions

Le TOL formule d’autres propositions. Quatre accueils : «Europae Europes», des lectures en français et en allemand de textes relatifs à l’Europe, en partenariat avec les deux autres petits théâtres de la place, les Casemates (où l’événement se produira le 22 novembre) et le Centaure. «Exploring Beckett», en langue anglaise: cinq pièces brèves du grand dramaturge (à partir du 8 décembre). «Le Songe d’une nuit d’été» de Shakespeare revu en une performance pour une comédienne par Isabelle Bonillo dont on connaît l’art en la matière (du 18 au 20 mai). Une soirée-jazz avec Sascha Ley et Laurent Payfert (23 septembre). Il y aura également deux tournées: l’atypique autant que bienvenu «Autour de Satie», mais aussi les «Lois de la gravité» de Jean Teulé.



Faire du théâtre, c’est aussi garantir la pérennité de ce théâtre : il y aura donc également «Scènes de la vie conjugale», un montage de textes qui offrira une belle occasion de se produire sur un plateau aux élèves de l’atelier-théâtre du Lycée Michel Rodange, ainsi que les désormais traditionnelles animations scolaires nomades : «Des gens à fables» et «La Malle à Molière».







www.tol.lu