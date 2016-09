Es ist eine gute Tradition geworden, dass die Theaterfederation mit dem Theaterfest Kulturszene und Publikum in den direkten Austausch bringt. Auch bei der diesjährigen Auflage am Sonntag, dem 18. September gab es wieder die Gelegenheit, in und um Neimënster die Facetten der neuen Theatersaison zu entdecken. Verschiedenste Häuser und Compagnien aus dem ganzen Land stellten ihre Programme zum Teil mit kleinen Performances für die Besucher vor. Hier die schönsten Bilder von unserem Fotografen Pierre Matgé.