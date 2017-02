Interview: Pol Schock



„Entschëllegt mäi Lëtzebuergesch“, sagt Oliver Garofalo nach knapp einer halben Stunde Gespräch in perfektem Luxemburgisch. Der Luxemburger arbeitet seit mehreren Jahren als Dramaturg, Regisseur und Autor an unterschiedlichen Spielstädten in Deutschland. Vor gut einer Woche hielt er den Vortrag „Rede vom Theater“ im CNL, der nun auch in Buchform erhältlich ist. Ein Gespräch.

Olivier Garofalo – wie steht es um das Theater?

Oh, hier geht es ja gleich in medias res los.

Ja, wir wollen sofort von Ihnen wissen, was Sache ist ...