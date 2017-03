Von Kathrin Schug

Wer in Luxemburg schon einmal eine geräumige und bezahlbare Wohnung gesucht hat, dürfte Bescheid wissen: Die Immobilienfrage ist längst die Soziale Frage unserer Gegenwart. Wo und wie wir leben, einkaufen und arbeiten, ist nicht nur Ausdruck persönlicher Vorlieben, sondern vor allem eine Kennziffer in der Bilanz von Konzernen. Der Ausverkauf der Städte an Investoren gehört zu jenen politischen Sachverhalten, die Menschen ganz unmittelbar am eigenen Leib spüren.

Den sozialen Zündstoff dieser Entwicklung hat Olivier Garofalo zum Gegenstand seines Stückes „Heimat ist kein Ort gemacht“ ...