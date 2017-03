vac - Ferdinand von Schirachs "Terror" macht das Publikum zum Schöffengericht und lässt es darüber entscheiden, ob ein Kampfjetpilot eine Zivilmaschine abschießen darf, weil ein Terrorist droht sie auf ein vollbesetztes Fußballstadion abstürzen zu lassen.



Das Verdikt in Luxemburg fiel, wie in der Mehrzahl der Vorstellungen weltweit, aus: Am Freitag entschieden sich 251 gegen 161 Zuschauer für „nicht schuldig“, am Samstag waren es 245 gegen 134 für den selben Urteilsspruch. Wir haben Zuschauer nach der Vorstellung gebeten, uns ihr Verdikt zu erläutern.