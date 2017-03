Von Carole Theisen

Pünktlich um 21 Uhr kündigt ein weißes vor die Bühne gespanntes Tuch den Auftritt der Hauptgruppe an. Dramatische, klassische Musik erklingt, Hunderte Handys schnellen in die Höhe - es ist soweit.

Die Rockhal - wenn auch nicht ausverkauft - schwitzt, tanzt und kreischt, als die mittlerweile fünf Mann starke Band das erste Lied anstimmt. Dass die Punkrocker überhaupt auftreten, ist eigentlich erstaunlich. Sänger Deryck Whibley hatte vor drei Jahren wegen Alkoholmissbrauchs ein schweres Leber- und Nierenversagen nur knapp überlebt.



Einige Langzeit-Fans der Band haben ihre Anfang-2000er Skateklamotten und den wütenden unverstandenen Teenager, den sie eigentlich hinter sich gelassen hatten, wieder aus dem Schrank geholt, um sich vollkommen in ihre Jugend zurückzukatapultieren. Andere waren jedoch noch nicht einmal geboren, als das erste Album der Band "All Killer No Filler" im Jahre 2001 veröffentlicht wurde.



Das Durchschnittsalter liegt wenig überraschend zwischen 25 und 35 Jahren. "Es ist eine Band, die uns durch unsere Jugend und bis ins Erwachsenenalter begleitet hat", sagt Cheryl, die ganze vorne im Gedränge mit dabei war.



Klassisches Gitarristengepose und zum Mitsingen einladende Hymnen ließen die Show etwas einstudiert wirken. Dennoch war das Publikum nicht zu halten. "Von der ersten Minute bis zur letzten war eine Energie zwischen Publikum und Band zu spüren, die man nicht beschreiben kann, wenn man nicht dabei war", so das das Fazit von Langzeitfan Yves. Oder anders ausgedrückt: "Et war mega!"