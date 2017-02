(KNA) - „Ich habe die großen Massenideologien unter meinen Augen wachsen und sich ausbreiten sehen ..., vor allem jene Erzpest, den Nationalismus, der die Blüte unserer europäischen Kultur vergiftet hat.“ Kaum zu glauben, dass diese zeitkritische Analyse 1941 entstand. Der Schriftsteller Stefan Zweig umschrieb damit die politische Lage, deren Opfer er selbst werden sollte.



Faszinierender Literat und hellsichtiger Chronist



Zu Papier brachte der Autor jüdischer Herkunft die Worte wenige Monate, bevor er sich am 22. Februar 1942 im brasilianischen Exil das Leben nahm - einen Tag zuvor sandte er das fertige Manuskript der "Schachnovelle" an seine Verleger. Auch 75 Jahre nach seinem Tod fasziniert Zweig als Literat und hellsichtiger Chronist seiner Epoche. Stefan Zweig wurde am 28. November 1881 in Wien als ältester Sohn einer jüdischen Unternehmerfamilie geboren. Schon als Gymnasiast schrieb er Gedichte.



Stefan Zweig vollendete die "Schachnovelle" - vor genau 75 Jahren - im brasilianischen Exil.

Foto: LW-Archiv

Erste Begegnungen mit Persönlichkeiten wie Hugo von Hofmannsthal und Rainer Maria Rilke bildeten die Basis für Zweigs Freundschaften, die er zeitlebens pflegte. Nach dem Abitur 1899 studierte er in Wien Germanistik und Romanistik. Erste Prosa veröffentlichte Zweig 1904. Texte wie „Brennendes Geheimnis“, „Amok“ oder „Verwirrung der Gefühle“, die Theaterstücke „Tersites“ und „Jeremias“, subtile Erzählperspektive und spannender Stil machten ihn bekannt.



Zweigs Weltruf festigten auch Biografien etwa von Maria Stuart oder Honore de Balzac sowie die Miniaturen „Sternstunden der Menschheit“. Seine Texte sind in viele Sprachen übersetzt, wurden vertont oder verfilmt, manche mehrfach. Zur Oper „Die schweigsame Frau“ von Richard Strauss schrieb Zweig, der seine jüdische Herkunft eher als Zufall sah, das Libretto – 1935 eine kleine Sensation.



Über politische Wirrungen

Sein autobiografisches Buch „Die Welt von gestern. Erinnerungen eines Europäers“ erschien Ende 1942 posthum. Wer ein plastisches Bild des damaligen Europa, von künstlerischen Strömungen und Persönlichkeiten wie Bertha von Suttner, Sigmund Freud oder Walther Rathenau, von politischen Wirrungen hin zu zwei Weltkriegen haben möchte, wird von den Schilderungen gefesselt sein. „Ich musste wehrloser, machtloser Zeuge sein des unvorstellbaren Rückfalls der Menschheit in längst vergessen gemeinte Barbarei mit ihrem bewussten und programmatischen Dogma der Antihumanität“, schreibt Zweig im Rückblick auf seine 60 Lebensjahre.



Doch lebt das Buch auch von Anekdoten. So berichtet Zweig, der bis 1934 in Salzburg teils fast in Sichtweite Adolf Hitlers wohnte, mit diebischer Freude, „dem zeitweilig mächtigsten Manne der Neuzeit“ Ärgernis bereitet zu haben. Der Grund: Den Titel der 1933 verfilmten Novelle „Brennendes Geheimnis“ nahm das Publikum amüsiert als Anspielung auf den Reichstagsbrand vom 28. Februar. Solchen Hohn und Spott konnten Hitlers Schergen nicht tolerieren; der Film wurde verboten.



Kaum Einblicke in sein Privatleben



Einblicke in sein Eheleben gewährt Zweig in der „Welt von gestern“ kaum. So spielen seine erste Frau Friderike von Winternitz (1882-1971), die er 1920 heiratete, und seine zweite Frau Lotte Altmann (1908-1942), mit der zusammen er sich das Leben nahm, praktisch keine Rolle. Breit schildert er dagegen seinen schmerzlichen Weg ab 1934 ins Exil nach England, New York und schließlich Brasilien. Zuvor musste er noch erleben, wie die Nazis seine Bücher an den Schandpfahl oder auf den Scheiterhaufen brachten.

Auch in Brasilien fand er nicht zu seiner Mitte. Das Abgeschnittensein von den Freunden, das Leiden am verfallenden Europa trieben ihn in eine schwere Depression und schließlich in den Tod. Seinen wohl größten Publikumserfolg, die „Schachnovelle“, hat Zweig nicht mehr erlebt. Bis heute zählt sie zu den Klassikern der Literatur.

