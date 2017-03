Von Daniel Conrad

Ob Escher Konservatorium oder Elbphilharmonie: Alexander Krichel gilt als eine der Nachwuchshoffnungen am Klavier. Mit seinem Fokus auf die Werke von Ravel kommt er in die Minettemetropole auf Tour Der Pianist weiß, wie wichtig es ist, auch persönlich für seine Konzerte, wie in Esch/Alzette und um die neue CD, Interviews zu geben. Doch dann geht er nicht ans Telefon.

Das kommt aber im Trubel Londons schon einmal vor. „Entschuldigung, ich war noch in der U-Bahn. Hatte keinen Empfang“, sagt Alexander Krichel abgehetzt am Handy. Sein Lebensmittelpunkt und Studienort ist eben die britische Metropole, da kommt der Zeitplan manchmal durcheinander. „Könnten Sie in ein paar Minuten noch einmal anrufen“, fragt der 27-Jährige höflich. „Dann habe ich aber auch wirklich Zeit für Sie.“



Das Konzert am Freitagabend (17. März 2017) ist sein öffentliches Debüt in Luxemburg ist – auch wenn er zugibt, dass er zu Privatkonzerten eines Bankhauses schon mehrmals im Land war. Nun aber darf auch die breite Öffentlichkeit in den Genuss seines Spiels kommen. Und das ist keine kopierte Lobhudelei aus den Pressetexten, sondern das Gefühl, das sich beim Anhören von live gespielten Hörproben einschleicht.



Zupackend im Scheinwerferlicht: Die ausgewählten Werke verlangen von Krichel einiges ab.

Foto: Henning Ross

Und dass er nicht in der hauptstädtischen Philharmonie, sondern im Escher Konservatorium spielt, habe auch mit dem guten Gefühl zu tun. Er fühle sich wert geschätzt, wenn ein Veranstalter auf ihn zukomme. Das abgesprochene Programm und das Datum passten – dann sagt er in Esch oder eben der Elbphilharmonie zu. Die Auswahl nach dem aktuellen Bekanntheitsgrad spiele keine Rolle: „Ich gebe auch heute noch Konzerte bei den Veranstaltern, die mir ganz am Anfang eine Chance auf eine Karriere gegeben haben.“ Der Klassik-Echo als „Nachwuchskünstler des Jahres 2013“ sorgte für noch mehr Aufmerksamkeit – und große Klavierhochburgen wie Schloss Elmau empfangen ihn gerne.

Natürlich hat dieser scheinbare Überflieger echten Vorbildcharakter: hochbegabt; nicht nur am Klavier, sondern auch früher in der Schule. Er hätte es sicher auch zu einer mehr als passablen Karriere in den Naturwissenschaften gebracht. Die Leidenschaft zur Musik und sein Talent am Instrument haben offensichtlich überwogen – das alles gepaart mit blendendem Aussehen. Die perfekt verkaufbare Mischung aus Können, Intellekt und Starpostergesicht. Aber das ist eben nur die Oberfläche, der Türöffner für seine gespielten Lesarten am Instrument, die er in die Öffentlichkeit tragen will. „Fotos gehören dann dazu“, bemerkt er.

Wer Tiefe will, muss hinhören

Dabei wirkt der junge Mann nicht verängstigt vor dem Druck, den Ansprüchen gerecht zu werden, oder wie ein zurückgezogener Musik-Nerd und zu ambitionierter Jungspund – ganz im Gegenteil. Im Escher Musikkonservatorium soll es (spät-)romantisch bis impressionistisch zugehen. Das ist nichts für Anfänger am Instrument, sondern herausfordernde Musik, die beste Technik, Mut und poetische Tiefe braucht, um sie mehr als nur gut zu spielen.

Wer mit Krichel im Detail über die Teile aus Robert Schumanns „Symphonische Etüden op. 13“, Frédéric Chopins „12 Etüden op. 10“ und vor allem Maurice Ravels „Miroirs“ spricht, merkt, wie viel Denkarbeit und Suche nach der perfekten lautmalerischen Feinheit und hinter jeder Nuance steckt, die er präsentieren will. Natürlich gehört der Verweis auf die im Februar erschienene CD mit gleich drei Ravel-Zyklen dazu.



„Bei ,Miroirs‘ finde ich toll, wie sehr man einerseits mitten im Geschehen dieser Bilder ist, wie zum Beispiel im Stück ,Une barque sur l‘océan‘. Aber andererseits muss man diese Situation passiv hinnehmen und erst einmal wirken lassen. Ich frage mich, was das Stück, die dargestellte Natur mit mir macht, wo befinden wir uns? Deswegen ist es auch wichtig, dass die Zuhörer die Titel der Zyklusteile kennen – schlicht um sich gut mit einzufühlen.“

In der ersten Konzerthälfte dagegen der Kontrast: Schumann und Chopin seien eben romantisch, der Ich-Gedanke, das Aktive, das Handelnde stünde eher im Vordergrund – und dann eben auch so zu spielen, so Krichel. Sein eigenes Ego stellt er nach dem Konzert hinten an. Wenn er kann, geht er auf die Zuhörer zu. „Ich komme gerne mit dem Publikum in Kontakt. Die Zuhörer sollen auch den Mensch hinter der Musik kennenlernen können.“

Am Freitag, dem 17. März, um 20 Uhr im Musikkonservatorium Esch/Alzette, 50, rue d’Audun. Reservierungen sind über die Unterseite des Musikkonservatorium auf www.esch.lu möglich, Tickets (17 Euro, 9 Euro erm.) sind aber auch an der Abendkasse erhältlich.



Kurzbio

1989 in Hamburg geboren, begann Alexander Krichel im Alter von sechs Jahren mit dem Klavierspiel. Mit 15 Jahren wurde er Jungstudent an der Hochschule für Musik und Theater Hamburg. 2007 setzte er seine Studien an der Hochschule Hannover bei Vladimir Krainev bis zu dessen Tod fort. Zur Zeit studiert er am Royal College of Music in London bei Prof. Dmitri Alexeev. 2013 gewann er für sein Debütalbum „Frühlingsnacht“ den Echo Klassik als „Nachwuchskünstler des Jahres“.

