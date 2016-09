La rédaction a épluché les programmes et retenu quelques propositions qui pourraient vous intéresser ce week-end.

Retrouvez aussi tous les rendez-vous des prochains jours en cliquant ici.



Samedi 17 septembre

Nuit des Lampions

Début: 18 heures, 8 rue de la montagne, L-9538 Wiltz

Entrée gratuite

Plus d'infos sur www.cooperations.lu

Ce 17 septembre, COOPERATIONS et la Ville de Wiltz invitent à la neuvième édition de la Nuit des Lampions. Comme chaque année, le Jardin de Wiltz et les rues avoisinantes seront, le temps d’une soirée, transformés et éclairés par une multitude de lampions et d’installations lumineuses. Après l’énorme succès de l’édition 2014, les organisateurs restent sur leur lancée, en proposant aux visiteurs de tous âges un programme culturel original dans un cadre époustouflant.







Samedi 17 septembre

Back to the Roots

Début: 11 heures sur la place du marché à Differdange

Entrée gratuite

Plus d'infos par mail info@lupa69.com ou par tél. 621 702 212



Après l'énorme succès de la première édition du festival "Back To The Roots" en septembre 2015 à Mondercange le dernier festival Open Air de l'année se déplace à Differdange. Découvrez à partir de 11 h du matin 11 groupes en direct sur la place du marché à Differdange, qui va se transformer en scène géante ce jour.



Le Line-Up du Festival se compose des groupes cultes du sud du Luxembourg "Moof", "Dream Catcher" avec leur folk à la luxembourgeoise "Lost In Pain", la formation allemande de heavy rock "Johnboy", ainsi que les groupes luxembourgeoises "Alien Pitch Cat","Tëschegas", "Nogo Stunts" "Crying Souls", "Fallen Lies", "Ghost Vortex" et "District".







Dimanche 18 septembre

Apéro's Jazz avec le Marly Marques Quintet

Début: 11 heures à l'abbaye Neumünster

Entrée gratuite

Plus d'infos sur www.neimenster.lu

Durant l'été 2016, le Marly Marques Quintet a enregistré son deuxième CD dont la plupart des titres ont été composés par Paul Fox. Si la sortie de l'enregistrement est prévue en 2017, un échantillon de ces nouveaux morceaux sera présenté en avant-première lors de cet apéro-jazz, ainsi que quelques classiques de leur répertoire. Le quintette, premier prix au concours du festival Crest Jazz Vocal en 2014, s'est produit en France, au Portugal, en Allemagne, au Cap-Vert et au Liban.



Musiciens :

Marly Marques - voix,

Jitz Jeitz - saxophones, clarinette,

Claude Schaus - piano,

Laurent Peckels - basse,

Paul Fox - batterie