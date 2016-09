La rédaction a épluché les programmes et retenu quelques propositions qui pourraient vous intéresser ce week-end.

Vendredi 9 septembre

Concert de l'ensemble a cappella Vocaldente

Début: 20 heures, au centre culturel Artikuss à Soleuvre

Réservation au 59 30 75-1, Tickets 22 euros

Plus d'infos sur www.artikuss.lu

L'ensemble a été fondé en 2004 et se compose de Benjamin Boresch (contre-ténor), Jakob Buch (ténor), Tobias Kiel (ténor), Alexander Nolte (baryton) et Tobias Pasternak (basse). Ils pratiquent un art déjà presque oublié: la chanson a cappella sans instruments et micros. Leur répertoire est pourtant moderne et comporte des pièces de nombreuses époque, des années folles jusqu'aux chansons pop contemporaines.





Samedi 10 septembre

Troisième édition du Funky Donkey Festival

Début: 13 heures, Parking Hall Polyvalent, 22 route d'Eselborn, L-9706 Clervaux

Tickets 10 euros en prévente, 15 euros le soir même

Plus d'infos sur www.funkydonkey.lu

Forts de leur succès des deux premières éditions, les organisateurs du Funky Donkey Festival invitent à une troisième édition. Sur les deux scènes du site évolueront une longue liste de jeunes groupes luxembourgeois (Seed to Tree, Fox, De Läb, ...) mais aussi quelques pointures internationales (The Curious Incident, Faber). En plus de la musique, un programme d'animations sera proposé tout au long du festival.





Dimanche 11 septembre

Théâtre de marionnettes "Der Regenbogenfisch"

Début: 15.30 heures, Figurentheaterhaus Poppespënnchen, L-4698 Lasauvage

Tickets 7 euros pour adultes, 5 euros pour enfants

Plus d'infos sur 621 38 86 54 ou par mail info@poppespennchen.lu



Photo: Poppespënnchen

Le "Regenbogenfisch" avec ses écailles irisées est le poisson le plus joli de tout les océans. Comme au même temps, il est très vain et fier, il se sent de plus en plus seul. Il réalise qu'avec sa vanité, il n'arrive pas à se faire des amis. Grâce à l'octopus sage, il vient à bout de sa fierté et apprend à donner et à rendre plaisir aux autres.