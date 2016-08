La rédaction a épluché les programmes et retenu quelques propositions qui pourraient vous intéresser ce week-end.

Retrouvez aussi tous les rendez-vous des prochains jours en cliquant ici.

Vendredi 26 août

Echternacher Orgelsommer

avec l'organiste David Briggs



Début: 20 heures à la Basilique d'Echternach

Entrée à 15 euros, 10 euros prix réduit

Plus d'informations sur echternach.tv/2016/08/2-echternacher-orgelsommer/

Paul Kayser fait glisser ses doigts sur le clavier de l'orgue lors du Festival d'Echternach en 2009.

Photo: Feinen Michel

David Briggs a gagné le premier titre du Concours international d'improvisation à Paisley (GB) et le premier britannique a remporté le prix de Tournemire du renommé concours d'improvisation de St. Albans (GB).

De 1981 à 1984, il étudiait dans le célèbre King's College de l'université de Cambridge, ainsi qu'à Paris avec Jean Langlais. Il exerçait par la suite dans les cathédrales de Truro et de Hereford, puis un poste à la cathédrale de Gloucester qu'il occupait jusqu'en 2002. Depuis David Briggs est en permanence en déplacement en tant qu'organiste au niveau international et donne des cours à l'université de Cambridge.







Samedi 27 août

Le Showtime: les Con joints en 2 maux,

une pièce de théâtre de Merri à Esch/Alzette



Début: Restaurant à 19h30, Spectacle à 22h00

Tickets: Spectacle seul: 14 € (si Dîner sur place), 18 € (sans Dîner sur place)

Plus d'infos sur showtime.lu



Enorme succès au Festival d'Avignon! "Le mariage, c'est résoudre à deux, les problèmes qu'on n'aurait pas eus tout seul" disait Sacha Guitry ... Elle est belle, généreuse et pulpeuse. Fille de pauvre, travailleuse, elle devient journaliste, riche et célèbre. Il est grand, pervers, fainéant, ancien fils de riche et flambeur. Sans scrupule, il devient politique au plus haut rang. Une rencontre explosive et désopilante de deux mondes que tout oppose. Une aventure d’un soir peut-elle devenir celle d’une vie ? Vivront-ils une folle et grande histoire d’humour avec un grand A qui les unira pour l’éternité ?





Samedi et Dimanche 27 et 28 août

Festival de musique et d’arts Last Summer Dance

Début samedi de 13h et dimanche à 12.30h au "Schlasspark" à Erpeldange,

Tickets: 10 euros par jour, 15 euros 2 jours, camping inclus

Plus d'infos sur lastsummerdance.lu

Le Last Summer Dance retourne ces 27 et 28 août 2016 pour une 4e édition au "Schlasspark" à Erpeldange-sur-Sûre. Au programme: musique, workshops et tables rondes, exposition d’art, projection de films, théâtre, plats et boissons bio, régionaux et équitables, marché artisanal, camping gratuit, animations pour enfants… le tout dans une ambiance décontractée et conviviale.



Au niveau des ateliers participatifs, le public pourra s’attendra à un bon mélange d’activités permettant de stimuler la créativité et l’imagination (graffiti, théâtre d’improvisation, percussion, danse), de se bouger (slackline, capoeira, yoga), de discuter et d’échanger à propos de sujets d’actualité (TTIP, intégration), ou encore de renouer le lien avec la nature (techniques de compostage, herbes sauvages, do it yourself).



Sur scène se produiront entre autres les Luxembourgeois de Tuys, la formation Giant Rooks d’Allemagne, ainsi que Kissamilé de France. Des concerts d’une bonne dizaine d’autres groupes - luxembourgeois et internationaux - compléteront l’affiche variée.