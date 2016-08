(ps) - Gerade hat sich der Sommer mit blauem Himmel und Sonnenschein grandios zurück gemeldet, da bittet die Melting Pot Asbl schon zum letzten Sommertanz. Denn am Wochenende findet das „Last Summer Dance“-Festival statt. Und wo könnte man den Sommer besser ausklingen lassen als im malerischen Schlosspark von Erpeldingen an der Sauer.

Es ist bereits die vierte Ausgabe des alternativen Festivals. Und ähnlich wie das artverwandte „Kolla-Festival“ in Steinfort, das vergangenes Wochenende vonstatten ging, will das „Last Summere Dance“ eine nachhaltige Lebenshaltung vermitteln. Deshalb gibt es neben Konzerten ein vielfältiges Programm mit Workshops, Kunstausstellungen, regionalen Märkte, kritischen Filmprojektionen und gar einer Diskussionsrunde zum umstrittenen Freihandelsabkommen TTIP. Das kulturelle Angebot des Festivals verbindet Unterhaltung mit kritischem Anspruch: politische Bildung in Form von Freizeitbeschäftigung. Für soviel Engagement gab es für das Festival gar im vergangenen Jahr den „SNJ Jugendpräis“, und Nominierungen für die European Music Awards.

Musikalische Highlights waren gestern neben den Luxemburger Bands The Kooters und Tuys, die Berliner Reggaeband Vello Público sowie der Alternativ-Pop von Kissamilé. Heute werden u.a. die deutschen Art-Rocker Giant Rooks sowie die Luxemburger Alternativband Irina auf der Bühne stehen. Zum Programm gehören außerdem Poetry Slam mit dem Géisskan Kollektiv und die Kunst-Ausstellung "The Mind".

Tageskarten kosten 10 Euro. Und für alle, die den letzten Sommertanz bis in die frühen Morgenstunden hinauszögern wollen, gibt es kostenfreie Campingplätze.



www.lastsummerdance.lu

