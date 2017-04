Von Pol Schock



Stellen Sie sich vor, Sie hätten die Möglichkeit, in eine historische Epoche Ihrer Wahl zu reisen. Was wäre Ihr Ziel? Mit Hannibals Elefanten über die Alpen reiten? Die Erfindung des Buchdrucks miterleben? Oder doch lieber am Aufbruch in die Moderne teilnehmen am Ende des 19. Jahrhunderts? Sönke Wortmanns Miniserie „Charité“ zeigt nun eindrucksvoll, warum die Gegenwart die beste aller Epochen ist: Die Vergangenheit ist ein voller Bazillen und Viren.

„Charité“ setzt im berühmten Dreikaiserjahr 1888 in Berlin ein. Das aufstrebende Deutsche Reich an der Schwelle zur Weltmacht feiert in jenem Jahr ein Kuriosum – gleich drei Kaiser besteigen den Thron. Auf Wilhelm I. folgte sein an Kehlkopfkrebs erkrankter Sohn Friedrich Wilhelm als Friedrich III. 99 Tage später hieß es erneut: Der Kaiser ist tot – es lebe der Kaiser: Wilhelm II. übernahm die Geschicke des Reiches bis zum Ende des Ersten Weltkriegs.

Doch diese politischen Eckdaten der wilhelminischen Epoche bilden nur die Rahmenhandlung der Miniserie – denn im Zentrum geht es um die Geschichte einer medizinischen Institution: der Charité. Mit Rudolf Virchow, Robert Koch, Emil von Behring und Paul Ehrlich lehren und arbeiten einige der renommiertesten Mediziner der damaligen Zeit am berühmten Krankenhaus in Berlin – drei von ihnen sollten später einen Nobelpreis erhalten.



Die Ärzte kämpfen bei Kerzenlicht, bröckelnden Fassaden, aber ohne fließendes Wasser und ohne Handschuhe bis zur Erschöpfung gegen Krankheiten wie Typhus, Diphtherie und Tuberkolose. Und wenn sie nicht gerade in den Körpern anderer Menschen hantieren, widmen sie sich ihrer Forschung: die Vermessung der mikroskopischen Welt. Denn sie wollen eigentlich keine Metzger sein, sondern die Welt von Krankheiten befreien. Oder wie es Emil von Behring (Matthias Koeberlin) ausdrückt: „Ich hasse dieses Gemetzel.“

Gesellschaftliche Spannungslagen

Ähnlich wie bereits in der medizinhistorischen Serie „The Knick“ von Martin Soderbergh zeigt „Charité“ nicht nur Helden in Weiß, sondern fehlbare Menschen mit Schwächen und Lastern. War es bei „The Knick“ Clive Owen, der als John Thackery gleichsam seinem Genie und seiner Heroinsucht zum Opfer fiel, ist es hier etwa Emil von Behring, dessen Launen und Egoprobleme nur mit konstantem Opiumkonsum bekämpft werden können. Die Ärzte pflegen einen Konkurrenzkampf, – stets hart und selten fair –, kämpfen um Reputation und greifen auf dubiöse Mittel zurück. Daneben vergnügen sie sich mit Minderjährigen und leben wie Popstars: Sex, Drugs and Skalpell.

Doch bei aller Amoral machen sie vor allem eines: Sie retten Menschen und bringen die Welt voran. Robert Koch als Entdecker des Tuberkuloseerregers, von Behring und Ehrlich als Bezwinger der Diphtherie ...

Sönke Wortmann („Deutschland. Ein Sommermärchen“, „Das Wunder von Bern“) nimmt die Zuschauer mit in eine spannende Zeit: Er zeigt das gesellschaftspolitische Spannungsverhältnis zwischen Fortschrittsglaube und konservativem Zeitgeist. Charakteristisch hierfür, als Gegenspieler der amoralischen Ärzte, die gottesgläubigen und -fürchtigen Diakonissen, deren Welt und Einfluss zunehmend entzaubert wird.



Aber Wortmann lässt es sich auch nicht nehmen, als rückwärtsgewandter Prophet über technikskeptische Zeitgenossen zu urteilen. Etwa wenn von Virchow über eines der ersten Telefone Berlins sagt: „Ich glaube nicht, dass sich das durchsetzt.“ Und hinzu kommt ein weite Fülle von Spannungslinien: nationale Burschenschaften, Frauenstudium, lesbische Liebe, Zweiklassenmedizin. Und natürlich der Mediziner wider Willen, der lieber an die Kunstakademie will – man hat zuweilen das Gefühl, dass allzu viele Gesellschaftsfragen der Gegenwart in die Vergangenheit projiziert werden.



Die komplexe Detailversessenheit ist zwar zu begrüßen, wirkt aber auch bisweilen stark konstruiert und stört den Handlungsverlauf. So ist es eher eine ungeschickte Wahl, ausgerechnet die mittellose Ida Lentz (Alicia von Rittberg) als starke Frau in den Mittelpunkt zu stellen. Denn es waren nun einmal die männlichen Vertreter dieser Zeit, die für den Durchbruch der Medizin sorgten. Und letztlich sind es ihre Geschichten, die am meisten interessieren: die Bekämpfung von Viren und Bazillen ohne Handschuhe und Elektrizität.



Alle Folgen auf www.ardmediathek.de.