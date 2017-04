(LW) - Sie gehören zu den Großen des Popgenres, machen seit fast 40 Jahren Musik und haben über 60 Millionen Tonträger verkauft: Die Simple Minds waren am Dienstagabend zu Gast in der Rockhal mit einer ganz speziellen Show: Mit „Simple Minds Acoustic“ präsentierten die Schotten aus Glasgow, die sich als Support ihre "Landsfrau KT Tunstall mitgebracht hatten, ihre Hits in reduziertem akustischen Gewand. Darunter Hits wie „Someone Somewhere In Summertime“, „Alive And Kicking“ und „Don’t You (Forget About Me)“.



"Wir wollten, dass es atmosphärisch, rhythmisch und kraftvoll klang. Genau das aber ist keineswegs selbstverständlich, wenn man den Stecker herauszieht", sagte Frontmann Jim Kerr im Télécran-Interview mit Martina Folscheid. Doch genau das gelang der Band: Das Konzert war "atmosphärisch, rhythmisch und kraftvoll".

Folgen Sie uns auf Facebook und Twitter und abonnieren Sie unseren Newsletter.