Von Daniel Conrad



Und das soll eine Industrierevolution sein? Die unscheinbaren Blei-Platten an der Wand des Tudor-Museums in Rosport waren die Prototypen für einen Akkumulator neuen Typs. Letztlich bezahlte Henri Tudor die Entwicklung dieser Revolution mit seinem Leben. Immer stärker machten sich die Bleiablagerungen im Körper bemerkbar.

Seltene Exemplare: Hinter dickem Glas sind die ersten Akkuplatten aus Tudors Experimenten zu sehen.

Foto: Chris Karaba

Der Industriepionier Henri Tudor war sein letztes Lebensjahr an den Rollstuhl gefesselt. Das Metall, das sich über Jahrzehnte angesammelt hatte, vergiftete nach und nach den Organismus. Tudor wird sich des Risikos zumindest teilweise bewusst gewesen sein. Die Gesundheitsvorgaben für die eigenen Produktionsstätten waren beispielhaft für die damalige Zeit – doch die richtige Abhilfe gegen das Gift gab es nicht. Ein halber Liter Milch täglich oder die Reinigung der Arbeitskleidung durch den Betrieb waren eben nur Ansätze.



Edisons Glühbirne



Die Bleistäube in der Atemluft und der dauernde Hautkontakt machten die Pioniere der Industriezeit letztlich zu Schwerstkranken. 1928 starb Henri Tudor. 50 Jahre zuvor, 1878, war er noch auf dem Weg zum Juristen. Was den Sohn eines walisischen Vaters und einer Rosporter Bürgermeister-Tochter letztlich dazu bewog, seiner Passion für die Wunder der Industriellen Revolution zu folgen, ist nicht ganz klar.

Die Beschäftigung mit Edisons berühmter Glühbirne soll aber die Wende gebracht und ihn beflügelt haben, selbst zu forschen. Tudor machte sich noch während seines Studiums in Brüssel daran, den bereits erfundenen Akkumulator zu verfeinern. Sein Kniff: die gerillten Bleiplatten erst zu laden, dann mit Bleimennige zu bestreichen und wieder zu laden.

Zentral im Tudor-Museum: die Experimente, die Kinder und Erwachsene in die Welt der Elektrizität eintauchen lassen.

Foto: Chris Karaba

Damit schaffte er es, die Energiespeicher endlich leichter und schneller produzierbar, langlebiger und letztlich auch mobiler einsetzbar zu machen. Und zum Beweis, dass seine Akkus etwas taugten, baute er die damals riesigen Energiespeicher und das notwenige Equipment gleich um die eigenen vier Wände auf. Eines der ersten Häuser der Welt mit einer reibungslos funktionierenden Hauselektrik und stabiler Stormstärke stand 1882 in Rosport.



Da war Tudor gerade einmal 23 Jahre alt. Was heute in jedem Smartphone in kleinstem Maßstab für die kabellose Energieversorgung verbaut ist, war in den Anfangstagen Technik für den Großeinsatz; perfekte Regelungsgeräte für den Bedarf an Generatoren und Garanten für die Stabilität der Stromzufuhr – und damit Grundlage für zum Beispiel die Straßenbeleuchtungen der damaligen Zeit.

Industriegeschichte: In den Räumen zeigt das Museum auch die Familiengeschichte und da verzweigte Netzwerke, die sie bildeten, um die industrielle Revolution ins Laufen zu bringen.

Foto: Chris Karaba

Dank gewiefter Patentanmeldung und Lizenzierung gelang aus Rosport der Startpunkt für die Tudorsche Akkumulatoren-Revolution. Den Pioniergeist wecken Heute ist der einstige Familiensitz, das „Neue Schloss“, hoch über dem Ort an der Sauer Sitz des Tudor-Museums und der Gemeinde. Tudors erste „rostige“ Entwürfe fallen in der ersten Etage des Museums gar nicht so sehr ins Auge.



Bei all dem, was man bewegen, anschauen und dank der Elektrizität zum Betrieb bringen kann, sind die paar graubräunlichen Platten an der Wand wirklich eher unscheinbar. Und doch sind sie die Keimzelle eines Imperiums, wie Museumspädagoge João Martins betont. Es hat bis 2009 gedauert, bis ein Tudor-Museum eingerichtet war, eine große, eigene Sammlung hat es nicht. Das macht das Erbe Tudors nicht so leicht begreifbar.



Ganz schön anstrengend: Wer will, kann im Museum testen wieviel Kraft es braucht, um genügend Strom für eine Glühbirne zu erzeugen,

Foto: Chris Karaba

Aber gerade deswegen bemüht man sich darum, Kindern und Jugendlichen über ganz praktische Experimente die Faszination für die Naturwissenschaft vor dem Hintergrund der Geschichte Tudors zu vermitteln. „Lange war man sich Geschichte dieses Pioniers gar nicht so sehr bewusst. Es ist vielen Freiwilligen hier in der Region zu verdanken, die die Erinnerung an seine Entdeckungen wachhalten und weitertragen wollten“, betont Martins.



Eines der wichtigsten Stücke dieses Erbes: das Haus. Der „Neue Schloss“ und sein englischer Garten gehören zum nationalen Kulturerbe. „Der ehemalige Tennisplatz der Tudors ist inzwischen verwittert. Aber wer genau hinsieht, entdeckt die rote Brasche noch. Vielleicht ließe sich darum auch noch eine Konzept um die Geschichte für die vielen Spaziergänger machen, die in den Park kommen“, sagt Martins. Musée Tudor, geöffnet im September und Oktober von Mittwoch bis Sonntag von 14 bis 17 Uhr. Eintritt: 4 Euro, für Kinder unter 21 Jahren ist der Eintritt frei. Eine Führung wird angeraten. www.musee-tudor.lu